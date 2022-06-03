Конгрес Міжнародної федерації журналістів виключив Росію з виконкому

МФЖ засудила позицію підконтрольних російській державі ЗМІ

Конгрес Міжнародної федерації журналістів виключив Російську Федерацію з виконавчого комітету організації. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У заяві Конгресу йдеться, що МФЖ засуджує позицію підконтрольних російській державі ЗМІ, які приховують і виправдовують війну Російської Федерації проти незалежної та суверенної України та свідомо вводять в оману громадян Росії.

Зокрема російські ЗМІ замовчують, що російські солдати вчиняють численні військові злочини, несуть значні російські втрати і те, що найбільше постраждали від війни цивільні особи, школи, лікарні, музеї та житлові будинки. А також 32 журналісти, які загинули під час війни.

«Починаючи з 24 лютого та протягом березня, квітня та травня 2022 року масштаби та ступінь цієї дезінформації ставали все більш різкими. З початку вторгнення російська влада чинила на журналістів надзвичайний тиск. Один чи двоє вчинили сміливі акти опору. Багато інших були змушені тікати з Росії. Конгрес аплодує тим журналістам, які чинили опір, і обіцяє свою підтримку тим, хто відчуває, що змушений шукати вигнання», – йдеться у заяві.

Також конгрес засуджує російський уряд за використання закону для залякування та переслідування журналістів за те, що вони просто виконують свою роботу.

«Конгрес виражає свою підтримку та солідарність із Російською профспілкою журналістів і медіа, яка нещодавно стала членом МФЖ. Ця організація підтримує 15 людей та 3 журналістів, які зараз перебувають у в'язниці в Росії», – зазначили в МФЖ.

Нагадаємо, вночі 24 лютого Росія відкрито розпочала повномасштабну війну проти України. За перші два місяці бойових дій українські захисники зупинили просування окупантів і вибили ворога з північного напрямку. Тепер Росія зосередила зусилля на сході та півдні України.

Російські ЗМІ замовчують наслідки війни і «вбивають» росіянам казки про «рятувальну операцію».