У столиці оголошено перший рівень небезпеки

22 листопада у столиці очікуються опади у вигляді снігу

Київська міська військова адміністрація попередила про погіршення погоди 22 листопада у Києві, очікуються опади та мінусова температура. Про це повідомляє КМВА у Telegram.

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За повідомленнями синоптиків, 22 листопада у столиці очікуються опади у вигляді снігу. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень 2-4° морозу. На дорогах може утворитися ожеледь. Оголошено І рівень небезпеки

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У КМВА наголосили, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

«Закликаємо водіїв не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції. Звертаємо особливу увагу водіїв на рух по естакадах, мостах та шляхопроводах – саме на цих місцях виникнення ожеледиці найбільш ймовірне», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві завершився безморозний період, який розпочався 31 березня і тривав рекордні 232 дні.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії 18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до – 0,2ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 31 березня.

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Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.