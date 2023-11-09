В окупованих Скадовську та Севастополі прогриміли потужні вибухи

Офіційної інформації поки немає

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Пишуть про два потужні вибухи.

Зголом вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Криму. Там оголошено повітряну тривогу.

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Офіційної інформації поки немає.

До слова, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.