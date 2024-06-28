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Неявка Костіна і Кривоноса у Раду вказує на те, що обвинувачення їх підопічних мають підстави, – нардеп

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Неявка Костіна і Кривоноса у Раду вказує на те, що обвинувачення їх підопічних мають підстави, – нардеп
фото з відкритих джерел

Нардеп Юрчишин нагадує: Парламент має механізми ініціювати відставку Генпрокурора

Неявка керівників правоохоронних органів на виклики до Верховної Ради (чи на засідання профільних комітетів, чи до сесійної зали парламенту) – це демонстрація неповаги та неготовності звітувати перед єдиним законодавчим органом. Це зазначив депутат Ярослав Юрчишин, коментуючи відмову Андрія Костіна прозвітувати за факти ймовірного незаконно збагачення свого заступника Дмитра Вербицького та неявку керівника НАБУ Семена Кривоноса на засідання профільного комітету. 

«Це демонстрація неповаги та неготовності звітувати перед єдиним законодавчим органом. Що своєю чергою дає підстави вважати що обвинувачення підопічних, заступників керівників Офісу генпрокурора чи НАБУ у корупції має підстави», – вважає політик. 

Прямої відповідальності за неявку посадовців на звіт не має, однак є політична відповідальність, пояснює Юрчишин. 

«Парламент точно має механізми ініціювати відставку щонайменше керівника прокуратури. Звісно, одна неявка навряд чи буде достатньою підставою, але систематичне ігнорування обов'язку звіту точно може стати підставою. Щодо директора НАБУ, то тут підставою для дисциплінарних стягнень є звіт аудиторів НАБУ», – додав він. 

Нагадаємо, у першому своєму розслідуванні журналісти «Радіо Свободи» показали, як племінник Дмитра Вербицького придбав будинок в елітному котеджі «Коник» для третьої особи за значно заниженою ціною. Але врешті жити e ньому на умовах оренди почав сам прокурор.

У другому розслідуванні «Схем» йшлося про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею нового Porsche і триповерхового котеджу в тому ж «Конику», загальна вартість яких складає щонайменше 52 млн грн, хоча її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття, склав трохи більше ніж 360 тис. грн.

Реагуючи на оприлюднені дані, НАБУ відкрило кримінальне провадження, а НАЗК розпочало перевірку статків Вербицького. Костіна ж чекали із поясненнями у ВР, але він не прийшов.

Сам Вербицький звинуватив журналістів у нібито замовному характері їх розслідувань. Комітет з питань свободи слова Верховної Ради уже заявив про готовність розглянути конфлікт між прокурором Вербицьким та журналістами на своєму засіданні.

Теги: депутат Офіс Генерального прокурора прокурор Україна парламент Андрій Костін конфлікт

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