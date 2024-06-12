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Угорщина не буде блокувати допомогу НАТО Україні, але є нюанс

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Угорщина не буде блокувати допомогу НАТО Україні, але є нюанс
Орбан повідомив, що на зустрічі вони зі Столтенбергом переглянули відносини між Угорщиною і НАТО
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що його країна не братиме участі у допомозі НАТО Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та заявив, що не блокувати рішення Альянсу щодо України. Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО у Будапешті, повідомляє Європейська правда.

«Угорщина дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення у НАТО, які можуть відрізнятись від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі… то це на тому, що будь-які операції за межами (НАТО) мають бути добровільними, і Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає», – сказав Орбан.

Водночас прем'єр-міністр зазначив, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг «прийняв цю позицію».

«Ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед», – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що раніше рем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщини єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні. Прем'єр-міністр Угорщини пояснив, що в Україні є угорські громадяни з мадярської меншини, які воюють на боці української армії.  Угорщина нібито «єдина країна ЄС, громадяни якої гинуть в Україні».

Також Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом. За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади. Також він вважає, що європейці хочуть повернутись у 90-ті роки.

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Теги: Угорщина НАТО Україна військова допомога гуманітарна допомога Єнс Столтенберг

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