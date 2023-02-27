Контрабанда нафти з Росії. В Європі арештовано екіпаж корабля

Капітана російського судна та всю коменду було заарештовано у Албанії

В Албанії затримали судно з 22,5 тисячами тонн російської нафти і арештували 22 членів екіпажу

В Албанії заарештували капітана судна, яке, ймовірно, перевозило російську нафту в обхід санкцій Євросоюзу. Спеціальна операція місцевих правоохоронців завершилася арештом 22 членів екіпажу. Ринкова вартість 22 500 тонн вилученої нафти оцінюється в понад 40 млн євро. Про це пише сайт Marineinsight.

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Повідомляється, що в місті Дуррес албанська поліція разом з іншими правоохоронними органами в понеділок зупинила зареєстроване в Ліберії судно, завантажене нафтою з Росії. Поліція повідомила, що судно начебто відпливло з Азербайджану і на початку стверджувало, що його завантажили нафтою в грецькій Каламаті.

Як повідомляють правоохоронці йдеться про танкер під ліберійським прапором, який за даними місцевої албанської поліції, у територіальних водах Греції було завантажено паливом із турецького танкера. Після цього судно вирушило до порту албанського міста. «Сама нафта, як вважає місцева влада, була закуплена в одному з російських портів на Чорному морі і призначалася для албанської компанії AV Internacional Group, що належить бізнесмену П. Баре», – пояснили в посольстві Росії.

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Члени екіпажу, що здебільшого складалися з росіян, не мали сертифікату про країну походження нафти. З цієї причини поліція Дурреса вилучила у них паспорти. За фактом події розпочато розслідування. Зазначається, що Олексія Смазнова – капітана судна було арештовано. Члени екіпажу поки не зверталися до диппредставництва Росії за допомогою. Наразі співробітники посольства з'ясовують осбавини справи.