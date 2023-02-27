Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Контрабанда нафти з Росії. В Європі арештовано екіпаж корабля

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Контрабанда нафти з Росії. В Європі арештовано екіпаж корабля
Капітана російського судна та всю коменду було заарештовано у Албанії
фото: https://balkaninsight.com

В Албанії затримали судно з 22,5 тисячами тонн російської нафти і арештували 22 членів екіпажу

В Албанії заарештували капітана судна, яке, ймовірно, перевозило російську нафту в обхід санкцій Євросоюзу. Спеціальна операція місцевих правоохоронців завершилася арештом 22 членів екіпажу. Ринкова вартість 22 500 тонн вилученої нафти оцінюється в понад 40 млн євро. Про це пише сайт Marineinsight.

Повідомляється, що в місті Дуррес албанська поліція разом з іншими правоохоронними органами в понеділок зупинила зареєстроване в Ліберії судно, завантажене нафтою з Росії. Поліція повідомила, що судно начебто відпливло з Азербайджану і на початку стверджувало, що його завантажили нафтою в грецькій Каламаті.

Як повідомляють правоохоронці йдеться про танкер під ліберійським прапором, який за даними місцевої албанської поліції, у територіальних водах Греції було завантажено паливом із турецького танкера. Після цього судно вирушило до порту албанського міста. «Сама нафта, як вважає місцева влада, була закуплена в одному з російських портів на Чорному морі і призначалася для албанської компанії AV Internacional Group, що належить бізнесмену П. Баре», – пояснили в посольстві Росії.

Члени екіпажу, що здебільшого складалися з росіян, не мали сертифікату про країну походження нафти. З цієї причини поліція Дурреса вилучила у них паспорти. За фактом події розпочато розслідування. Зазначається, що Олексія Смазнова – капітана судна було арештовано.  Члени екіпажу поки не зверталися до диппредставництва Росії за допомогою. Наразі співробітники посольства з'ясовують осбавини справи.

Читайте також: 

Теги: нафта місцева влада посольство розслідування поліція Порту влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

«Дружби» з Росією стає все менше: однойменний нафтопровід використовує Казахстан
«Дружби» з Росією стає все менше: однойменний нафтопровід використовує Казахстан
WizzAir з 14 березня призупиняє авіасполучення з Кишиневом
WizzAir з 14 березня призупиняє авіасполучення з Кишиневом
Контрабанда нафти з Росії. В Європі арештовано екіпаж корабля
Контрабанда нафти з Росії. В Європі арештовано екіпаж корабля
Казахстан закриває торгове представництво у Росії, яке діяло з 2009 року
Казахстан закриває торгове представництво у Росії, яке діяло з 2009 року
Санкції в дії: без роботи лишаться тисячі робітників російського Центробанку
Санкції в дії: без роботи лишаться тисячі робітників російського Центробанку
Північна Африка поспіхом скуповує російські нафтопродукти
Північна Африка поспіхом скуповує російські нафтопродукти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
27K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
17K
У кількох областях активізувалися диверсанти
16K
УПЦ МП закликала молитися у Великий піст не за перемогу, а за мир
14K
Премії військовим: до переліку районів бойових дій увійшли додаткові ділянки
14K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Вчора, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту