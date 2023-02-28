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Влада Санкт-Петербурга відновила роботу аеропорту після переполоху (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Санкт-Петербурга відновила роботу аеропорту після переполоху (оновлено)
фото з відкритих джерел

Аеропорт «Пулково», що у Санкт-Петербурзі, тимчасово не приймав та не відправляв літаки. Затримку рейсів було оголошено до 13:00 години. Про це повідомила місцева влада.

Станом на 11:00 обмеження на польоти у Санкт-Петербурзі знято. «Пулково» знову приймає літаки, підтвердили в пресслужбі «Уральських авіаліній», чий літак з Єкатеринбурга зараз підлітає до Петербурга. Джерело в аеропорту також підтвердило зняття обмежень.

Влада Санкт-Петербурга відновила роботу аеропорту після переполоху (оновлено) фото 1

Як випливає із даних сервісу Flightradar24, у небі над містом перестали літати цивільні літаки. Тим часом згідно з онлайн-табло «Пулково», реєстрація пасажирів на рейси, що вилітають, триває, у деяких статус «посадка закінчена».

Влада Санкт-Петербурга відновила роботу аеропорту після переполоху (оновлено) фото 2

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що 28 лютого над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю місцева влада закрила 200 кв км повітряного простору через невідомий об'єкт у небі. Громадянські літаки перевели до зони очікування. Над містом підняли винищувачі. Літаки з Москви, що прямували до Санкт-Петербурга, розвертають назад. На території введено план «Килим» – його вводять при незаконному перетині кордону, а також при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів. Сигнал означає, що всі повітряні судна мають негайно сісти чи залишити район.

Теги: росія місцева влада літак аеропорт влада

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