Місцева влада Вінниці передала автівку новоствореному військовому підрозділу

До збору коштів на авто долучився депутатський корпус міської ради

Вінницький міський голова Сергій Моргунов та секретар міськради Павло Яблонський, передали чергове авто для вінницьких військових. Цього разу, це Volkswagen Amarok, 2011 року випуску. Відтер, автомобіль служитиме новоствореному військовому підрозділу. Таку допомогу організували спільно з депутатами міської ради в рамках роботи Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу.

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«Це вже не перша автівка, яку ми передаємо нашим захисникам. Конкретно цей пікап ми передаємо новоствореному підрозділу, який базується у нашому регіоні, але його військові виконуватимуть завдання на сході», – повідомив очільник громади.

До збору коштів на авто долучився депутатський корпус міської ради. КП «Муніципальна варта» забезпечило необхідні ремонтні роботи.

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«Кошти на цю автівку наша команда зібрала в рамках роботи Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, - каже секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський. – Це повнопривідний дизельний автомобіль. Він пройшов технічний огляд, знаходиться в хорошому стані та готовий до експлуатації в будь-яких умовах».

Загалом, Вінниця постійно підтримує Збройні Сили України. Раніше, в рамках роботи Міжрегіонального гуманітарного штабу, уже передавались як автомобілі, так і спеціальна техніка та інструмент. А, наприклад, в рамках проєкту «Тепло від дому до окопу» з Вінниці на передову відправляли буржуйки, термохімічні грілки та смаколики.

«Крім того, на кожній сесії міської ради ми приймаємо рішення про виділення відповідних коштів з бюджету територіальної громади на підтримку тих чи інших підрозділів Збройних Сил України, у тому числі Протиповітряної оборони, Повітряних сил, а також військовим Нацгвардії», – зауважив міський голова Сергій Моргунов

Також, за його словами, підрозділу, який отримав автомобіль, найближчими днями також буде передано квадрокоптер «Mavic».

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До слова, у Вінниці дитячі садочки розпочнуть роботу в очному режимі.