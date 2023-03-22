Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Експерт назвав види зброї, які зламають хід війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Експерт назвав види зброї, які зламають хід війни

Ключовою стане передача далекобійних високоточних боєприпасів GLSDB, які зможуть уражати цілі на глибині до 150 км

У лютому українські військові завершили програму підготовки в Німеччині, яка включала зокрема інструктаж із маневрування на американських бойових машинах Bradley та Stryker. Наявність новітніх БМП відіграватиме значну роль на фронті, але ключовими стануть інші фактори. Таку думку «Главкому» висловив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння Михайла Самусь.

За його словами, перший – це передача далекобійних високоточних боєприпасів GLSDB, які зможуть створити для української армії можливості для ураження цілей на глибині до 150 км. Боце дозволить покривати всі окуповані території до кордону з Росією – на глибину фронту на Донбасі і на півдні, зокрема, певні об’єкти в Криму.

Другий фактор – високоточна артилерія в достатній кількості, яка гратиме велику роль і на підготовчому етапі, і в ході наземної наступальної операції. Втім, вагомість інших видів також не варто недооцінювати.

«У нас вперше будуть сформовані класичні механізовані підрозділи, озброєні важкими БМП – Bradley або CV90, – каже Самусь. – На мою думку, вони є найкращими броньованими машинами у світі за своїми характеристиками саме для підтримки військових операцій. Щодо танків – так само. Якщо у нас буде хоча б мінімальна кількість «леопардів», можливо, «абрамсів» та «челенджерів», це означатиме зовсім інший характер бойових дій».

За його словами, вся техніка може бути інтегрована в єдине інформаційне поле бою разом з даними розвідки та іншим. «Адже воювати треба не за канонами Другої світової, як воюють росіяни, а в мережево-центричну війну – з використанням систем тактичної обізнаності, які вже є в української армії і куди можна інтегрувати західну техніку», – радить заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння.

Експерт переконаний, що наданням високоточної далекобійної зброї партнери намагаються компенсувати небажання ділитися новітніми літаками.

«Це може стати таким самим переломним моментом, яким стала поява Himars в липні минулого року, коли українська армія змогла підготувати свої наступальні операції за рахунок знищення позицій противника на глибині до 70 км. А якщо це буде 150 км, то вся важлива інфраструктура окупаційних військ має бути винесена на російську територію, чого ми і добиваємося», – зазначає він.

Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України.

Читайте також: Контрнаступ – на Паску? Росіяни вже готуються до поразки
Теги: армія місцева влада військові окуповані території інфраструктура влада росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники кожного дня нищать велику кількість ворогів
Причина розгрому росіян у Вугледарі
22 лютого, 12:09
«23 лютого – свято армії країни-агресора»
Міфічні свята у нашому календарі. Час викреслювати
22 лютого, 21:13
Україна отримувала багато дат-попереджень від західних партнерів, каже Данілов
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
26 лютого, 14:46
Російські фейки про події в Брянській області: військові звернулися до українців
Російські фейки про події в Брянській області: військові звернулися до українців
2 березня, 12:24
Міф про «визволення» й сьогодні залишається одним з основних інструментів м’якої сили Кремля в Болгарії
Болгарія вирішила позбутись головного радянського монумента. Росія організувала протести
9 березня, 14:59
Масована ракетна атака: куди влучили окупанти (оновлено)
Масована ракетна атака: куди влучили окупанти (оновлено)
9 березня, 07:50
Буткевич перебуває в полоні окупантів
Кремлівський «вирок» українському правозахиснику Максиму Буткевичу: МЗС відреагувало
10 березня, 16:59
Окупанти в Криму намагаються укріпити позиції
Окупанти встановили в Криму противотанкові «зуби дракона» (фото)
17 березня, 16:09
Низький рівень забезпечення та мотивації: «підсилення» росіян – Генштаб
Низький рівень забезпечення та мотивації: «підсилення» росіян – Генштаб
19 березня, 06:44

Події в Україні

Обійми та головна обіцянка військовим. Кадри Зеленського на Донеччині (відео)
Обійми та головна обіцянка військовим. Кадри Зеленського на Донеччині (відео)
Експерт назвав види зброї, які зламають хід війни
Експерт назвав види зброї, які зламають хід війни
Зеленський відвідав військових біля Бахмута та вручив нагороди (фото)
Зеленський відвідав військових біля Бахмута та вручив нагороди (фото)
Зеленський показав момент влучання у будинок Запоріжжя (відео)
Зеленський показав момент влучання у будинок Запоріжжя (відео)
Росіяни влучили у багатоповерхівку Запоріжжя (відео)
Росіяни влучили у багатоповерхівку Запоріжжя (відео)
Росіяни обстрілюють Хортицю, б'ють по житлових будинках Запоріжжя
Росіяни обстрілюють Хортицю, б'ють по житлових будинках Запоріжжя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Росію сколихнув сильний землетрус
89K
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
33K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
12K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
12K
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)
11K
Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту