Експерт назвав види зброї, які зламають хід війни

Ключовою стане передача далекобійних високоточних боєприпасів GLSDB, які зможуть уражати цілі на глибині до 150 км

У лютому українські військові завершили програму підготовки в Німеччині, яка включала зокрема інструктаж із маневрування на американських бойових машинах Bradley та Stryker. Наявність новітніх БМП відіграватиме значну роль на фронті, але ключовими стануть інші фактори. Таку думку «Главкому» висловив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння Михайла Самусь.

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За його словами, перший – це передача далекобійних високоточних боєприпасів GLSDB, які зможуть створити для української армії можливості для ураження цілей на глибині до 150 км. Боце дозволить покривати всі окуповані території до кордону з Росією – на глибину фронту на Донбасі і на півдні, зокрема, певні об’єкти в Криму.

Другий фактор – високоточна артилерія в достатній кількості, яка гратиме велику роль і на підготовчому етапі, і в ході наземної наступальної операції. Втім, вагомість інших видів також не варто недооцінювати.

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«У нас вперше будуть сформовані класичні механізовані підрозділи, озброєні важкими БМП – Bradley або CV90, – каже Самусь. – На мою думку, вони є найкращими броньованими машинами у світі за своїми характеристиками саме для підтримки військових операцій. Щодо танків – так само. Якщо у нас буде хоча б мінімальна кількість «леопардів», можливо, «абрамсів» та «челенджерів», це означатиме зовсім інший характер бойових дій».

За його словами, вся техніка може бути інтегрована в єдине інформаційне поле бою разом з даними розвідки та іншим. «Адже воювати треба не за канонами Другої світової, як воюють росіяни, а в мережево-центричну війну – з використанням систем тактичної обізнаності, які вже є в української армії і куди можна інтегрувати західну техніку», – радить заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння.

Експерт переконаний, що наданням високоточної далекобійної зброї партнери намагаються компенсувати небажання ділитися новітніми літаками.

«Це може стати таким самим переломним моментом, яким стала поява Himars в липні минулого року, коли українська армія змогла підготувати свої наступальні операції за рахунок знищення позицій противника на глибині до 70 км. А якщо це буде 150 км, то вся важлива інфраструктура окупаційних військ має бути винесена на російську територію, чого ми і добиваємося», – зазначає він.

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Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України.