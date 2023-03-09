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Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги
У Росії була оголошена повітряна тривога в ефірі радіо та ТБ
фото: Reuters

Місцева влада заявила про хакерську атаку

У Свердловській області Росії  та у Москві сьогодні звучав сигнал повітряної тривоги по телебаченню і радіо. Місцева влада заявила про хакерську атаку.  Про це повідомили росЗМІ.

Як зазначається, по телевізійних каналах у Москві та у Свердловській області показали попередження зі словами «всі негайно в укриття!». Також подібні попередження пролунали і по місцевому радіо.

«На території регіону внаслідок злому серверів радіостанцій та телевізійних каналів була оголошена повітряна тривога в ефірі. Російське Міністерство надзвичайних ситуацій у регіоні повідомляє, що ця інформація є помилковою, не відповідає дійсності», – цитує видання місцеве МНС.

Нагадаємо, раніше у кількох регіонах Росії по радіо та телебаченню прозвучали повідомлення про повітряну тривогу та загрозу ракетного удару. Зокрема у Бєлгороді хакери зломали ефір радіо та запустили сигнал повітряної тривоги. Також хакери зламали ефір радіо «Море» у тимчасово окупованому Криму. «Мовлення передавачів, які отримують сигнал із супутника, зламане». 

Також на радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. 

Теги: росія Міноборони місцева влада радіо укриття влада тривога телебачення

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