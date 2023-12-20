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«Немає живого місця». Мер Харкова повідомив, куди влучили окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Немає живого місця». Мер Харкова повідомив, куди влучили окупанти
Ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо
фото ілюстративне

РФ атакувала цивільний об'єкт

Росія вночі проти 20 грудня завдала чергового цинічного удару по Харкову. Окупанти поцілили у один із найбільш постраждалих районів міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Росіяни вдарили по суто цивільному об'єкту.

«Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава).

Усього було зафіксовано пуски 19 «Шахедів». 18 з них знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Білгородської області (РФ) по Харківщині.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Україна

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