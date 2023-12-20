«Немає живого місця». Мер Харкова повідомив, куди влучили окупанти

Ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо

РФ атакувала цивільний об'єкт

Росія вночі проти 20 грудня завдала чергового цинічного удару по Харкову. Окупанти поцілили у один із найбільш постраждалих районів міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіяни вдарили по суто цивільному об'єкту.

«Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава).

Усього було зафіксовано пуски 19 «Шахедів». 18 з них знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Білгородської області (РФ) по Харківщині.