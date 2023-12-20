Уночі окупанти запустили по Україні майже 20 «Шахедів»

Росія атакувала Україну дронами й ракетами

У ніч на 20 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава). Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

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Усього було зафіксовано пуски 19 «Шахедів». 18 з них знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Білгородської області (РФ) по Харківщині. Попередньо без постраждалих.

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Як повідомлялося, у ніч на 20 грудня російські загарбники також завдали удару по Харкову.

Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, якими війська РФ атакували Київ ввечері 19 грудня. За попередніми даними оперативного зведення, у столиці без жертв та руйнувань.

Близько 4-ї години у Кропивницькому прогриміли вибухи.

Повітряні сили ЗСУ о 4:05 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у Херсонській та Миколаївській області, а за декілька хвилин – і в Кіровоградській.