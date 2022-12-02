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У Запоріжжі лунають вибухи: в області оголошено повітряну тривогу

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Запоріжжі лунають вибухи: в області оголошено повітряну тривогу
Людей закликають перебувати в укриттях
фото з відкритих джерел

Декілька вибухів прогриміли в Запоріжжі

У п'ятницю, 2 грудня, у Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Наразі в місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

«У Запоріжжі чути звуки вибухів!» – йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі лунають вибухи: в області оголошено повітряну тривогу фото 1

Людей закликають перебувати в укриттях. Тим часом офіційних коментарів щодо причин вибухів поки не надходило.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 2 грудня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога спалахнула пожежа.

Нагадаємо, триває 282 доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення; чотири ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині. Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

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Теги: війна Запоріжжя обстріл росія окупанти

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