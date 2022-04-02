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    Події в Україні

    Обстріл Кривого Рогу: Вілкул розповів про наслідки бомбардування

    Орки з далекої відстані обстріляли із систем залпового вогню території Кривого Рогу - Обстріл Кривого Рогу: Вілкул розповів про наслідки бомбардування
    Орки з далекої відстані обстріляли із систем залпового вогню території Кривого Рогу
    фото з відкритих джерел

    Станом на ранок 2 квітня ситуація в місті контрольована

    У результаті обстрілу російськими окупантами сьогодні вночі, 2 квітня, околиці Кривого Рогу, жертв немає. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Facebook.

    «Вночі орки з далекої відстані провели обстріл із систем залпового вогню території Криворізького району. Жертв немає», – написав він.

    Вілкул підкреслив, що станом на ранок 2 квітня ситуація в місті контрольована.

    Нагадаємо, уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу. Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.

    Також у ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. У Полтаві вразили один із інфраструктурних обʼєктів. Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі. Також у Дніпрі чути було вибухи.

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    Теги: росія окупанти війна Кривий Ріг обстріл Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Кривого Рогу: Вілкул розповів про наслідки бомбардування