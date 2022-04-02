Обстріл Кривого Рогу: Вілкул розповів про наслідки бомбардування
Станом на ранок 2 квітня ситуація в місті контрольована
У результаті обстрілу російськими окупантами сьогодні вночі, 2 квітня, околиці Кривого Рогу, жертв немає. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Facebook.
«Вночі орки з далекої відстані провели обстріл із систем залпового вогню території Криворізького району. Жертв немає», – написав він.
Вілкул підкреслив, що станом на ранок 2 квітня ситуація в місті контрольована.
Нагадаємо, уночі 2 квітня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу. Били з реактивних систем залпового вогню «Град» по околицях, у напрямку виїзду на Інгулець.
Також у ніч проти суботи, 2 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. У Полтаві вразили один із інфраструктурних обʼєктів. Крім того, ввечері та вночі окупанти завдали ракетний удар по Одещині та не влучили в цілі. Також у Дніпрі чути було вибухи.
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