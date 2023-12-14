Обстріл Одещини: з’явилися нові подробиці

Руйнувань зазнав гуртожиток в Одесі

У результаті чергового обстрілу Одещини постраждав гуртожиток. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса. Офіційно».

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Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував наслідки: «Після вчорашнього обстрілу загинув мирний чоловік. Сьогодні – четверо дітей у наших лікарнях, яким надається уся необхідна медична допомога».

На місці працюють співробітники міських структур, які забезпечили постраждалих їжею та напоями. Працюють пункти обігріву. Вирішується питання з тимчасовим розселенням одеситів, чиє житло постраждало внаслідок атаки.

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Як повідомлялося, 11 людей зазнали поранень на Одещині внаслідок обстрілів. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Унаслідок обстрілів Одещини сталося займання легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

Повідомлялося, що серед постраждалих троє дітей. Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано п'ять осіб, з яких троє – діти.

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На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

У ніч на 14 грудня ворог атакував Одещину безпілотниками. Зокрема, Повітряні сили повідомляли про загрозу для Ізмаїльського району.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про групу «Шахедів», яка рухалася в напрямку Одеси.