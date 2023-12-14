Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Обстріл Одещини: з’явилися нові подробиці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Обстріл Одещини: з’явилися нові подробиці
Психологи надають допомогу мешканцям, чиє житло зазнало пошкоджень
фото: ДСНС

Руйнувань зазнав гуртожиток в Одесі

У результаті чергового обстрілу Одещини постраждав гуртожиток. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса. Офіційно».

Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував наслідки: «Після вчорашнього обстрілу загинув мирний чоловік. Сьогодні – четверо дітей у наших лікарнях, яким надається уся необхідна медична допомога».

На місці працюють співробітники міських структур, які забезпечили постраждалих їжею та напоями. Працюють пункти обігріву. Вирішується питання з тимчасовим розселенням одеситів, чиє житло постраждало внаслідок атаки.

Як повідомлялося, 11 людей зазнали поранень на Одещині внаслідок обстрілів. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. 

Унаслідок обстрілів Одещини сталося займання легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

Повідомлялося, що серед постраждалих троє дітей. Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано п'ять осіб, з яких троє – діти.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

У ніч на 14 грудня ворог атакував Одещину безпілотниками. Зокрема, Повітряні сили повідомляли про загрозу для Ізмаїльського району.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про групу «Шахедів», яка рухалася в напрямку Одеси.

Теги: вибух окупанти Одеса Одещина безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині для ліквідації наслідків негоди рятувальники залучили БТРи
На Одещині для ліквідації наслідків негоди рятувальники залучили БТРи
27 листопада, 02:21
На півдні знищено вісім ворожих дронів
На Одещині ворожий дрон влучив в енергетичний об’єкт
18 листопада, 08:38
Хуртовина на Одещині
Одещину завалило снігом: дві траси перекрито (відео)
26 листопада, 10:25
Колишній директор ОПЗ Микола Парсентьєв
НАБУ викликало на допит ексдиректора Одеського припортового заводу
29 листопада, 11:38
Будинок перебуває в аварійному стані
На Одещині міська рада за 3,5 млн грн продає памʼятку архітектури (фото)
6 грудня, 10:39
Пожежа внаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині
Як удар по Одеській області вплинув на енергосистему України? Відповідь «Укренерго»
18 листопада, 12:38
Столицю з вечора 26 листопада замітає снігом
Україна в полоні негоди: як працюватимуть школи та дитсадки
27 листопада, 06:22
Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг
В Україні зросла кількість жертв через негоду: яка ситуація в областях
29 листопада, 15:09
Є інформація, що безпілотники прямували на Україну, пролітаючи територію Румунії та Молдови
Російські дрони заходили на територію Румунії та Молдови? Деталі нічної атаки
7 грудня, 07:42

Новини

Уночі окупанти запустили по півдню України майже 40 «Шахедів»
Уночі окупанти запустили по півдню України майже 40 «Шахедів»
Обстріл Одещини: з’явилися нові подробиці
Обстріл Одещини: з’явилися нові подробиці
Удар по Одещині: рятувальники працюють на місці влучання (фото, відео)
Удар по Одещині: рятувальники працюють на місці влучання (фото, відео)
Від учорашньої атаки на Одещину у чоловіка зупинилося серце
Від учорашньої атаки на Одещину у чоловіка зупинилося серце
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи
Ворожі «шахеди» атакували Одещину: фото наслідків
Ворожі «шахеди» атакували Одещину: фото наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
39K
Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн
32K
Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками
14K
Новий Рік у Буковелі. Скільки коштує переночувати в улюбленому готелі Коломойського
11K
Кількість росіян, які підтримують війну в Україні, скоротилась до мінімуму
8559
Масштабний збій у «Київстарі»: що зараз відомо та коли очікувати відновлення

Новини

Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
Сьогодні, 07:16
Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Сьогодні, 04:48
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Вчора, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Вчора, 07:56

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua