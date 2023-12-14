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Удар по Одещині: рятувальники працюють на місці влучання (фото, відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Одещині: рятувальники працюють на місці влучання (фото, відео)
Рятувальники ліквідовують наслідки влучань
фото: ДСНС

У ніч на 14 грудня ворог атакував Одещину безпілотниками

11 людей зазнали поранень на Одещині внаслідок обстрілів армії РФ. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє ДСНС.

Унаслідок обстрілів Одещини сталося займання легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

За попередніми даними, постраждало 11 осіб, з них троє дітей. Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано п'ять осіб, з яких троє – діти.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

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11 людей постраждали внаслідок обстрілів армії РФ на Одещині
фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

У ніч на 14 грудня ворог атакував Одещину безпілотниками. Зокрема, Повітряні сили повідомляли про загрозу для Ізмаїльського району.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про групу «Шахедів», яка рухалася в напрямку Одеси.

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