Удар по Одещині: рятувальники працюють на місці влучання (фото, відео)

У ніч на 14 грудня ворог атакував Одещину безпілотниками

11 людей зазнали поранень на Одещині внаслідок обстрілів армії РФ. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє ДСНС.

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Унаслідок обстрілів Одещини сталося займання легкового автомобіля та господарчої споруди. 11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

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За попередніми даними, постраждало 11 осіб, з них троє дітей. Після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано п'ять осіб, з яких троє – діти.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

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11 людей постраждали внаслідок обстрілів армії РФ на Одещині фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

У ніч на 14 грудня ворог атакував Одещину безпілотниками. Зокрема, Повітряні сили повідомляли про загрозу для Ізмаїльського району.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про групу «Шахедів», яка рухалася в напрямку Одеси.