Повітряні сили повідомили деталі нічного удару по Україні

Окупанти атакували Україну ракетами й «Шахедами»

У ніч на 14 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Шість ракет було випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Ударними БпЛА Shahed-136/131 противник почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (РФ). Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА. Основний напрямок удару – Одещина.

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До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони України.

«Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Переважну більшість – в Одеській області», – повідомило Командування Повітряних сил.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 14 грудня російські окупанти запустили по півдню України майже чотири десятки дронів типу «Шахед». По дронах результативно відпрацювала ППО, але є влучання уламків і 11 людей зазнали поранень на Одещині. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

У результаті чергового обстрілу Одещини постраждав гуртожиток.

Нагадаємо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.