Ситуація в регіонах: понад 100 ударів по Запорізькій області та загиблі на Донеччині

За добу від російських обстрілів загинули дві людини

Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали десять областей України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

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Черкащина

За попередніми даними, вночі над територією області збито два ворожі «Шахеди». Минулося без потерпілих і руйнувань. На місцях працюють оперативні групи.

Чернігівщина

За добу – 11 обстрілів (82 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів, зафіксовано скидання боєприпасів із безпілотника та застосування FPV-дрона. У Семенівській громаді поранено жінку.

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Сумщина

Учора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська. Зноб-Новгородська громади. Краснопільська громада: внаслідок одного з мінометних обстрілів (чотири вибухи) пошкоджено газогін.

Запорізька область

Окупанти завдали 113 ударів по 23 містах та селах області минулої доби. 99 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. Ворог здійснив дев’ять БпЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Малинівці, Новодарівці, Роботиному та Малим Щербакам, а також п’ять РСЗВ-обстрілів Новодарівки й Темирівки. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Опівночі росіяни цілили з важкої артилерії по Нікопольщині. Вдарили по Марганецькій громаді. Атаковану територію обстежують – з'ясовують наслідки. Без жертв. Увдень ворог з важкої артилерії вдарив по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. На Марганецьку – скинув боєприпас із БпЛА. Минулося без наслідків. Бійці з ПвК «Схід» за ніч знищили два ворожі «Шахеди» над Новомосковським та Синельниківським районами.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди Богодухівського району, Алісівка Харківського району, Бочкове, Мала Вовча Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито чоотири атаки. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки та Кислівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Вчора ворог із артилерії обстріляв смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено чотири приватні будинки та приватні автомобілі. Вдень окупанти з мінометів обстріляли Баранівку Богодухівського району. Пошкоджено два приватні будинки та лінії електропередач.

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Луганщина

Вчергове ворог відкривав вогонь по районах населених пунктів Красноріченської громади, зокрема поблизу Невського. У Білогорівці ворог атакує щодня. Під ворожі мінометні та артилерійські обстріли вчора потрапили Стельмахівка та Білогорівка. За добу противник здійснив 135 обстрілів (533 снаряди).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 10 обстрілів. Під вогнем рашистів були: с. Калинове, с. Бердичі, с. Васюківка, смт Очеретине, Часів Яр, Авдіївка. Пошкоджено сім житлових будинків, два цивільні автомобілі, ЛЕП. На Донеччині за добу: двоє загиблих, одну людину поранено.

Миколаївщина

Учора під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 58 обстрілів (332 снаряди), з них по м. Херсон – чотири обстріли (30 снарядів). Окупанти поцілили в райони 24 населених пунктів області. Учора противник здійснив ракетний удар по н. п. Новорайськ. Також ворог здійснив ракетний удар по н. п. П’ятихатки. Минулося без постраждалих.

Триває 641-ший день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.