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Галущенко попередив Європу про наслідки можливого перезапуску ЗАЕС Росією

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Галущенко попередив Європу про наслідки можливого перезапуску ЗАЕС Росією
Галущенко прокоментував можливі плани РФ перезапустити ЗАЕС
фото: depositphotos.com

Галущенко: Будь-які дії російських окупантів на Запорізькій АЕС є грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою ядерній безпеці

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що спроби росіян запустити енергоблоки ЗАЕС можуть мати непередбачувані наслідки. Він закликав МАГАТЕ не допустити катастрофічного сценарію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «УНН».

«Будь-які дії російських окупантів на Запорізькій АЕС є грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою ядерній безпеці. ЗАЕС залишається для росіян інструментом шантажу всієї цивілізованої міжнародної спільноти. На окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу, а спроби запуску енергоблоків з боку російських представників можуть призвести до непередбачуваних наслідків», – заявив Галущенко.

Міністр закликав європейську спільноту, МАГАТЕ не допустити реалізації окупантами катастрофічного сценарію: «Резолюція Генеральної конференції МАГАТЕ вимагає негайного звільнення росіянами окупованого об’єкта, стратегічна для ядерної безпеки світу станція має бути деокупована».

Нагадаємо, колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар в інтерв’ю «Главкому» заявив, що росіяни не можуть запустити захоплену ними Запорізьку АЕС, адже у них немає для цього ані необхідних знань, ані кваліфікованого персоналу. 

Як повідомлялося, підготовка Кремля до встановлення постійного контролю над окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) свідчить про плани Москви незаконно окупувати та анексувати додаткову територію України.

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Теги: Герман Галущенко Запорізька АЕС МАГАТЕ

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