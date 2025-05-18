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Із окупованої території повернули 15-річного хлопця, який понад три роки не бачив батька

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Із окупованої території повернули 15-річного хлопця, який понад три роки не бачив батька
Юнак разом із мамою проживав на окупованій Росією території України
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Хлопець мріяв повернутися в Україну

Із окупованої Росією території вдалось повернути 15-річного хлопця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, юнак разом із мамою проживав на окупованій Росією території України. Після її смерті через хворобу у 2022 році, хлопець залишився проживати спільно з тіткою, бабусею та дідусем. Проте, він мріяв повернутися до батька на підконтрольну Україні територію.

Із окупованої території повернули 15-річного хлопця, який понад три роки не бачив батька фото 1

«Самостійно здійснити мрію про возз’єднання та повернути дитину батько не мав змоги. Саме тому тато хлопчика звернувся до Офісу омбудсмана. Наша команда допомогла у поверненні юнака та підтримувала батька до повернення дитини», – зазначив омбудсмен і наголосив, що батько з сином не бачились протягом понад трьох років.

Відомо, що повернення дитини з окупації відбулося у межах затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

Нагадаємо, окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України готують так звані екскурсії для школярів середніх і старших класів на територію Курської області, яка регулярно потрапляє під вогонь.

Також на окупованій території Луганщини наразі діють 102 загони «юнармії», у яких беруть участь понад шість тисяч українських дітей. 

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Теги: окуповані території батько Лубінець

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