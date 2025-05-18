Із окупованої території повернули 15-річного хлопця, який понад три роки не бачив батька

Хлопець мріяв повернутися в Україну

Із окупованої Росією території вдалось повернути 15-річного хлопця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, юнак разом із мамою проживав на окупованій Росією території України. Після її смерті через хворобу у 2022 році, хлопець залишився проживати спільно з тіткою, бабусею та дідусем. Проте, він мріяв повернутися до батька на підконтрольну Україні територію.

«Самостійно здійснити мрію про возз’єднання та повернути дитину батько не мав змоги. Саме тому тато хлопчика звернувся до Офісу омбудсмана. Наша команда допомогла у поверненні юнака та підтримувала батька до повернення дитини», – зазначив омбудсмен і наголосив, що батько з сином не бачились протягом понад трьох років.

Відомо, що повернення дитини з окупації відбулося у межах затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

Нагадаємо, окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України готують так звані екскурсії для школярів середніх і старших класів на територію Курської області, яка регулярно потрапляє під вогонь.

Також на окупованій території Луганщини наразі діють 102 загони «юнармії», у яких беруть участь понад шість тисяч українських дітей.