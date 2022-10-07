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Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: багато руйнувань (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: багато руйнувань (фото)
У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій
Валентин Резніченко/Telegram

У Нікополі пошкоджені кілька багатоповерхівок та більш ніж десять приватних будинків

Російські загарбники протягом ночі шість разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів. Попередньо, люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Нікополь прилетіло майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж десять приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: багато руйнувань (фото) фото 1

У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються.

Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: багато руйнувань (фото) фото 2

В інших районах кричала сирена, та минулося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно.

Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: багато руйнувань (фото) фото 3

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

Теги: війна росія Україна окупанти Дніпропетровщина

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