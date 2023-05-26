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Шольц має намір відновити контакти з Путіним: за яких умов це станеться

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шольц має намір відновити контакти з Путіним: за яких умов це станеться
На думку Шольца, з Путіном можна буде поновити контакти навіть після нинішнього фактично повного припинення відносин
фото з відкритих джерел

Канцлер не виключає відновлення своїх контактів з Кремлем

Німецький канцлер Олаф Шольц має намір відновити свої контакти із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Втім, станеться це «в належний час», коли для такої розмови з'являться умови. Про це політик сказав в інтерв'ю газеті Koelner Stadt-Anzeiger.

«Мій останній телефонний дзвінок (до Путіна – «Главком») був деякий час тому, але я планую знову поговорити з Путіним свого часу», – заявив канцлер.

Політик висловив думку, що з диктатором можна буде поновити контакти навіть після нинішнього фактично повного припинення відносин через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Коментуючи запитання про перспективи мирних переговорів Шольц сказав: «Путін повинен зрозуміти, що війну не можна закінчити «якимось замороженим миром» і «перетворивши нинішню лінію фронту на новий «кордон» між Росією та Україною».

За словами канцлера, перш за все має йтися «про справедливий мир, обов'язковою умовою якого є виведення російських військ».

Крім того, Шольц ухилився від відповіді на запитання, чи слід скидати Путіна з президентського крісла.

«Я не вірю в такі спекулятивні питання. Зрештою, має бути угода між урядами Москви та Києва», – сказав канцлер.

Нагадаємо, раніше Шольц висловлювався про закінчення війни. За його словами, що російська війна в Україні не закінчиться перемогою агресора. Ба більше – настане крах імперіалізму президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

Крім того, Німеччина оголосила уточнений пакет допомоги Україні. В неї увійдуть танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS, радари для ППО, зенітні установки Gepard та багато іншого.

До слова, Путін, представляючи учасників засідання Вищої Євразійської економічної ради, не зміг вимовити ім’я президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Теги: Олаф Шольц путін Німеччина

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