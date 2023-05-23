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За останній місяць знайдено 50 тіл зниклих безвісти українців (фото)

Дар‘я Кустанович
glavcom.ua
За останній місяць знайдено 50 тіл зниклих безвісти українців (фото)
Днями Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко провів виїзну нараду з пошуковими групами у Словʼянську
фото: Олег Котенко/Facebook

Зараз пошукові групи працюють над виявленням можливих місць поховань на звільнених територіях Донецької, Луганської та Харківської областей

Українські пошукові групи знайшли 50 тіл зниклих безвісти лише за останній місяць на територіях, раніше окупованих російськими військами, повідомив урядовець Олег Котенко, який відповідає за питання осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Згідно з його повідомленням, тіла були виявлені в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Комісія продовжує пошуки можливих поховань на звільнених територіях.

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Міністерство внутрішніх справ України заявило, що від початку російського вторгнення офіційно зареєстровано зникнення безвісти близько 23 тис. людей. «З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Більшість з них вже були знайдені, однак близько 23 тис. осіб офіційно визнані зниклими безвісти через воєнні дії», – повідомили представники міністерства внутрішніх справ.

На початку цього місяця було запущено реєстр зниклих безвісти з метою систематизації та контролю за пошуками зниклих осіб. Українська влада продовжує зосереджувати зусилля на розшуку та ідентифікації зниклих безвісти, щоб забезпечити справедливість і притягнути винних до відповідальності.

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Теги: українці окуповані території влада окупація розшук реєстр

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