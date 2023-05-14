Стало відомо, куди вирушить Зеленський після Німеччини

Президент України прибуде до іншої держави вже в неділю ввечері

Після Німеччини та Італії Зеленський поїде з візитом до Франції, пишуть французькі ЗМІ. Очікується, що він прибуде до Парижа в неділю ввечері, повідомляє AFP.

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«Президент України Володимир Зеленський очікується сьогодні в Парижі після відвідин Риму і Німеччини», – повідомили джерела видання.

Це не перший візит українського президента до Франції з початку повномасштабного вторгнення РФ. Так, у лютому цього року Зеленський відвідував Париж для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до столиці Німеччини Берліна, де відбулася зустріч із президентом Франком-Вальтерем Штайнмаєром.

Водночас після зустрічі з президентом Німеччини канцлер Олаф Шольц прийняв Володимира Зеленського з військовими почестями в канцелярії.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

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У суботу, 13 травня, президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Італії та зустрівся з Папою Римським у Ватикані.