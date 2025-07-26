Німеччина вже передала Україні три системи Patriot – Washington Post

Міністерство оборони Швейцарії заявило, що їхнє замовлення на п'ять систем Patriot буде відкладено

Україна вже отримала від Німеччини три нові зенітно-ракетні комплекси Patriot. Ці системи надані в рамках нової програми США та НАТО, спрямованої на посилення протиповітряної оборони України. Наразі тривають переговори щодо надання четвертої системи, а загалом Берлін готовий передати Києву п'ять ЗРК Patriot. Про це повідомляє видання The Washington Post, пише «Главком».

Як зазначає видання, на нещодавній зустрічі союзників України міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін «сприятиме наданню» Україні п'яти систем Patriot, не вдаючись до подробиць. За даними видання, три з цих систем вже доставлені в Україну. Німеччина веде переговори з Вашингтоном про відправку ще однієї системи, яка буде замінена новою у складі власних німецьких сил у рамках нової програми США та НАТО.

Окрім Німеччини, до зусиль із посилення протиповітряної оборони України долучаються й інші країни. Так, міністерство оборони Швейцарії заявило, що їхнє замовлення на п'ять систем Patriot буде відкладено, оскільки США перенаправляють постачання на підтримку України.

У НАТО також активно обговорюють можливість постачання Україні далекобійних ракет, попри те, що колишній президент США Дональд Трамп раніше висловлював небажання цього робити.

Нагадаємо, укінці минулого тижня в Україну вже прибули система протиповітряної оборони Patriot та додаткові ракети-перехоплювачі завдяки угоді з Німеччиною.