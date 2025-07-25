The Telegraph: Польща вплинула на відновлення постачань Patriot Україні

Глава МЗС Польщі завдяки одному дзвінку зробив так, аби Трамп відновив постачання зброї Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський посприяв відновленню постачань Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Вранці 4 липня Сікорський подзвонив спеціальному представнику президента США Кіту Келлогу із новиною про те, що під час чергової атаки російські окупанти пошкодили консульство Польщі. Дипломат попросив Келлога вплинути на президента США Дональда Трампа, щоб той відновив постачання зброї Україні. «Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України», – сказав він.

За даними ЗМІ, Келлог був вражений інформацією про пошкодження польського консульства. Майже одразу після дзвінка Сікорського Келлог подзвонив Трампу. Генерал доповів президенту, що росіяни атакували Київ 11 ракетами та 539 безпілотниками. Щобільше, він сказав Трампу, що цей обстріл стався буквально через кілька годин після розмови американського президента з Путіним.

Зазначається, що Трамп, почувши новини про обстріл Києва та удар по польському консульству, діяв швидко: він наказав Пентагону терміново відновити постачання систем протиповітряної оборони та протиракет Україні. Після чого Келлог подзвонив міністру оборони США Піту Гегсету та передав йому наказ президента.

Пентагону знадобилося чотири дні, щоб відновити постачання ракет PAC-3 для систем ППО Patriot. 40 ракет, які замовила ще адміністрація попереднього президента США Джо Байдена, перебували в Польщі. 10 з них було терміново відправлено в Україну.

Вже 13 липня Трамп після розмов з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зробив низку оголошень. Зокрема він оголосив про плани продати для України озброєння на $10 млрд, а також про наміри ввести руйнівні санкції проти Росії та покупців російської нафти.

Нагадаємо, унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Як відомо, Міністерство оборони США веде переговори з низкою країн про постачання систем Patriot для України. Кількість держав, котрі братимуть участь в угодах наразі не розголошувалась.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати роблять кроки для швидкого постачання зброї в Україну в межах плану американського президента Дональда Трампа, що передбачає закупівлю зброї Європою. Штати наразі розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів.

До слова, Spiegel писав, що перші американські системи протиповітряної оборони Patriot Україна отримає не раніше ніж навесні 2026 року. США очікують, що європейські союзники тимчасово передадуть Україні частину своїх Patriot, а згодом отримають нові установки від американського виробника RTX Corporation.