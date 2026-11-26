Представники національних спільнот разом з іншими громадянами України захищають державу на фронті, допомагають Силам оборони та підтримують цивільне населення. Водночас важливо забезпечувати їхні права, зберігати культурну самобутність і розвивати взаємодію з громадами. На цьому наголосив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час стратегічного круглого столу «Діалог заради єдності: держава та національні спільноти України».

«Ми різні, але Україна в нас одна. І за неї ми боремося разом», – написав він за підсумками заходу на своїй сторінці у Facebook.

За словами Буданова, кожна спільнота має бути почутою, а її потреби та інтереси – отримувати належну увагу. Рівність прав, переконаний він, повинна бути не декларацією, а реальністю.

«Взаємоповага, довіра та готовність чути одне одного є основою нашої єдності. Ми всі хочемо жити у вільній і незалежній Україні, де кожен може зберігати свою самобутність і водночас почуватися частиною великого Українського народу», – зазначив керівник Офісу.

Також він подякував Альянсу національних спільнот «Європейська Коаліція» та його голові Роланду Цеберу за організацію круглого столу й роботу над налагодженням діалогу між державою та громадами.

Раніше Буданов неодноразово наголошував, що єдність суспільства – запорука виживання України та її стійкості в умовах війни.