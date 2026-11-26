Президент Фінляндії Александр Стубб не вважає, що війна Росії проти України завершиться до кінця 2026 року. За його словами, Україні потрібно готуватися до ще однієї складної зими, а міжнародним партнерам – забезпечити її засобами протиповітряної оборони, підтримати енергетичну інфраструктуру та надати фінансову допомогу. Про це Стубб сказав в інтерв’ю Bloomberg під час технологічної конференції Slush, пише «Главком».

«Чи оптимістично я налаштований щодо того, що ця війна завершиться до кінця року? Не думаю», – відповів фінський президент на запитання про перспективи мирних переговорів.

Він наголосив, що для досягнення миру необхідно постійно працювати над цим питанням. «Якщо не говорити про мир, якщо не мати процесу та порядку денного для миру, його ніколи не досягти. І я думаю, що ми маємо працювати над цим день і ніч», – зазначив Стубб.

Водночас президент Фінляндії закликав не відкладати підготовку України до зимового періоду. Він назвав три ключові напрями підтримки: протиповітряну оборону, енергетичні об’єкти та фінансування.

Стубб також звернув увагу на складну ситуацію в українській протиповітряній обороні. За його словами, російські атаки продовжують завдавати шкоди цивільній інфраструктурі та призводити до загибелі людей.

Окремо фінський президент зазначив, що Україна демонструє значні можливості в далекобійних ударах, зокрема по мостах, нафтопереробних заводах, логістичних центрах і датацентрах. Водночас, за його оцінкою, країна має серйозні виклики в обороні від російських атак.

Варто нагадати, що президент Фінляндії Александр Стубб під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним передав йому два послання від президента України Володимира Зеленського.