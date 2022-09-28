Нова допомога від США та Радбез ООН: головне за ніч

Пропонуємо вам головні новини ночі, 28 вересня, які ви могли проспати.

Зеленський закликав світ повністю ізолювати Росію

Президент України Володимир Зеленський виступив в Раді безпеки ООН онлайн. Він наголосив, що Росія намагається анексувати території України, де проводить «референдуми», за «кримським сценарієм», і зараз «немає про що говорити з президентом РФ». Відтак Зеленський закликав до повної ізоляції Росії.

«Визнання Росією результатів цього так званого «референдуму» на окупованих територіях означатиме, що з Путіним більше немає про що говорити», – сказав Зеленський в Радбезі.

Очільник держави зауважив, що російські окупанти визначили результати «референдумів» заздалегідь.

«Анексія захоплених територій – це найгірше порушення хартії ООН. Це спроба вкрасти територію в іншої держави, спроби стерти норми міжнародного законодавства. Це дуже цинічна спроба змусити чоловіче населення на окупованих територіях України мобілізуватися до російської армії для того, щоб відправити їх боротися проти своїх же власних земляків», – зауважив Зеленський.

Нова допомога від США

Сполучені Штати Америки готують новий пакет озброєнь на суму 1,1 млрд доларів.

Пакет буде включати пускові установки Himars, супутні боєприпаси, різні типи протидії дронам і радіолокаційні системи, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку.

Поки що точної дати надання Україні допомоги не відомо, але є інформація, що новий пакет буде однією з відповідей на російські псевдореферендуми в Україні.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах.

До слова, у Росії триває часткова мобілізація, яка має закрити найпроблемніші для Кремля ділянки фронту. Щоправда, мобілізовані вже повідомляють, що їх кидатимуть у бій без жодної підготовки. Також мобілізовані скаржаться на нелюдські умови проживання у пунктах збору призовників.

Окупанти мають намір провести мобілізацію на Херсонщині

Окупаційна влада Херсонської області видала розпорядження про проведення мобілізації у Херсонській області.

Окупанти вимагають від так званих очільників міністерств освіти та охорони здоров'я, до 5 жовтня, сформувати списки працівників, які підлягають мобілізації.

Російські військкомати «опечатують» квартири призовників

У Москві співробітники військкоматів і люди, які розносять повістки в межах мобілізації в РФ, почали опечатувати двері квартир, у які їм не вдалося потрапити.

У повідомленнях, які працівники військкоматів розміщують на дверях, ідеться про необхідність вийти на зв'язок із призовним пунктом.

На деяких паперових вирізках ще вказане прізвище самого призовника та номер телефону, на який можна звернутися. Проте на таких папірцях немає ані підпису, ані штампу.

Як повідомлялося, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах.

До слова, у Росії триває часткова мобілізація, яка має закрити найпроблемніші для Кремля ділянки фронту. Щоправда, мобілізовані вже повідомляють, що їх кидатимуть у бій без жодної підготовки. Також мобілізовані скаржаться на нелюдські умови проживання у пунктах збору призовників.

Путін скоро оголосить про анексію окупованих територій

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, оголосить про анексію Росією окупованих українських територій 30 вересня.

«Завершення перформативних референдумів знаменує собою останню передумову для президента Росії Володимира Путіна оголосити про російську анексію окупованої української території. Міністерство оборони Великобританії повідомило, що Путін, швидше за все, зробить заяву до або під час виступу перед обома палатами російського парламенту в п'ятницю, 30 вересня», – вважають аналітики ISW.

Також ISW раніше прогнозувала, що Путін анексує окуповану територію України до 1 жовтня або незабаром після цього, щоб забезпечити примусовий заклик українських цивільних осіб до російської армії в рамках звичайного осіннього призову.

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

Росія вже опублікувала нібито перші результати псевдореферендуму.

Зауважимо, що Сполучені Штати Америк заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Також США впродовж найближчих днів оголосять про додаткові кроки у відповідь на дії кремля. Штати будуть працювати з їхніми союзниками й партнерами, щоб притягти РФ до відповідальності.

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