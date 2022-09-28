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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги

Альона Боженко
glavcom.ua
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги
США готують новий пакет озброєнь для України
фото ілюстративне

Пакет допомоги буде включати пускові установки Himars

Сполучені Штати Америки готують новий пакет озброєнь на суму 1,1 млрд доларів, про який буде оголошено найближчим часом. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на російські псевдореферендуми в Україні.

Офіційні особи заявили на умовах анонімності, що про пакет буде оголошено найближчими днями, зазначає агентство.

Пакет буде включати пускові установки Himars, супутні боєприпаси, різні типи протидії дронам і радіолокаційні системи, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку, повідомило джерело видання, проінформоване про план.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю виданню CBS, Україна отримала дві батареї комплексу Nasams

16 вересня речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що перші дві батареї Nasams передадуть Україні протягом наступних двох місяців.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США. 

Теги: США Україна боєприпаси

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