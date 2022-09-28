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Аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій

Альона Боженко
glavcom.ua
Аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій
Путін має намір примусити українських цивільних осіб вступити до лав до російської армії
фото ілюстративне

Російський диктатор може оголосити про анексію українських територій вже у п'ятницю

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, оголосить про анексію Росією окупованих українських територій 30 вересня. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях завершили фальсифіковані «референдуми» про анексію 27 вересня і заявили, що, буцімто, кожен фіктивний референдум отримав від 87 до 99% схвалення жителів України.

«Російські офіційні особи заздалегідь підготували та сфальсифікували рейтинги схвалення та передбачувані рівні участі виборців для фіктивних референдумів, примушуючи українських цивільних осіб на окупованих територіях перформативно голосувати за російську анексію», – зазначили в Інституті.

Відтак на думку аналітиків, російський диктатор може оголосити про анексію Росією окупованих українських територій вже у п'ятницю.

«Завершення перформативних референдумів знаменує собою останню передумову для президента Росії Володимира Путіна оголосити про російську анексію окупованої української території. Міністерство оборони Великобританії повідомило, що Путін, швидше за все, зробить заяву до або під час виступу перед обома палатами російського парламенту в п'ятницю, 30 вересня», – йдеться у повідомленні.

Також ISW раніше прогнозувала, що Путін анексує окуповану територію України до 1 жовтня або незабаром після цього, щоб забезпечити примусовий заклик українських цивільних осіб до російської армії в рамках звичайного осіннього призову.

Аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій фото 1

Ключові висновки

  • Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, оголосить про анексію Росією окупованої території України 30 вересня після того, як російські офіційні особи завершили свій сфальсифікований «референдум» 27 вересня.
  • Повідомляється, що російські війська відправляють новомобілізованих військовослужбовців Західного військового округу (ЗВО) на лінію фронту в Херсонській та Харківській областях без попередньої підготовки.
  • Українські війська зміцнюють свої позиції на східному березі річки Оскіл і здобули подальші успіхи на підступах до Лиману.
  • Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв’язку (GLOC) у рамках південної кампанії контрнаступу, особливо перешкоджаючи спробам Росії побудувати баржі.
  • Російські війська продовжували безуспішні наступальні дії в районі Бахмута та на захід від Донецька, дедалі активніше залучаючи штрафні підрозділи.
  • Російські війська завдали серйозної шкоди українському аеродрому в Кривому Розі та продовжили звичайні повітряні та ракетні удари по півдню України.
  • Російська влада встановлює блокпости на кордонах Росії для примусової мобілізації російських чоловіків, які намагаються уникнути примусової мобілізації, втікаючи з країни.
  • Російські офіційні особи ставлять умови для примусової мобілізації або призову українських цивільних осіб на території окупованої України, які незабаром будуть анексовані.
  • Анексія Росією окупованих Донецька та Луганська, ймовірно, посилить напругу в силах ДНР і ЛНР, які регулярно бунтують, коли їм пропонують воювати за межами власних областей.
  • Російські офіційні особи можуть спробувати переформулювати своє вторгнення в Україну та окупацію території України, яка незабаром буде анексована, як «контртерористичну операцію».

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. 

Росія вже опублікувала нібито перші результати псевдореферендуму.

Зауважимо, що Сполучені Штати Америк заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Також США впродовж найближчих днів оголосять про додаткові кроки у відповідь на дії кремля. Штати будуть працювати з їхніми союзниками й партнерами, щоб притягти РФ до відповідальності.

 

Теги: диктатор окупанти путін референдум

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