Залужний: Ворог випустив по Україні 11 ракет «Іскандер». Усі цілі знищено

Росіяни атакували із північного напрямку

Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України. Росіяни обстріляли Україну балістичними та крилатими ракетами. Про це повідомив у головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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«Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено», – зазначив він.

Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів медики госпіталізували одного пораненого.