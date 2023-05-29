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Залужний: Ворог випустив по Україні 11 ракет «Іскандер». Усі цілі знищено

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Залужний: Ворог випустив по Україні 11 ракет «Іскандер». Усі цілі знищено
Росіяни атакували Київщину балістичними та крилатими ракетами
фото з відкритих джерел

Росіяни атакували із північного напрямку

Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України. Росіяни обстріляли Україну балістичними та крилатими ракетами. Про це повідомив у головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено», – зазначив він.

Залужний: Ворог випустив по Україні 11 ракет «Іскандер». Усі цілі знищено фото 1

Нагадаємо, у Києві 29 травня після оголошення повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що уламки російських ракет упали у двох районах столиці. Внаслідок атаки окупантів медики госпіталізували одного пораненого.

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Теги: Київ обстріл Валерій Залужний росіяни балістичні ракети

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