Атака на Київ. Уламки ракети впали в Оболонському район
Екстрені служби виїхали на місце
29 травня російські загарбники атакували Київ. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка, в Оболонському районі столиця уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.
«В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце», – повідомив Кличко.
Мер Києва нагадує киянам перейти в місця укриття цивільного захисту.
Нагадаємо, що в Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.
Триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.
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