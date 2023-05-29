Атака на Київ. Уламки ракети впали в Оболонському район

Екстрені служби виїхали на місце

29 травня російські загарбники атакували Київ. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка, в Оболонському районі столиця уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.

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«В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце», – повідомив Кличко.

Мер Києва нагадує киянам перейти в місця укриття цивільного захисту.

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Нагадаємо, що в Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Триває 460-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну, нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.