Прокуратура завела справу проти почаївського монастиря УПЦ МП
Церковники самовільно облаштували відстійник на комунальній землі, кажуть правоохоронці
Кременецька окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом безгосподарського використання земель (ч.1 ст. 254 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
Прокурорам потрапили до рук матеріали розслідування управління СБУ в Тернопільській області. З них випливає, що уповноважені особи Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії УПЦ МП самовільно облаштували відстійник площею понад 1 тис. кв. м на земельній ділянці комунальної власності.
Крім цього, церковники частково зняли верхній шар ґрунту на іншій ділянці, що належить монастирю, з цільовим призначенням «для ведення підсобного сільського господарства». Такі дії, як припускають правоохоронці, могли впричинити зниження або втрату родючості ґрунту.
Наразі суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на огляд двох земельних ділянок за участю спеціалістів працівників управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації.
Додамо, що санкція ч.1 ст. 254 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу до 51 тис. грн або обмеження волі до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі «Главкому» заявив: «Склалася повністю абсурдна ситуація, коли будівлі державного музею-заповідника стоять на землі, яка подарована УПЦ МП… Друга проблема – у договорі (між релігійною громадою Почаївської лаври і Держбудом). У ньому не прописані умови розторгнення», – пояснює Потураєв. Мовляв, у ситуації з Києво-Печерською лаврою у договорі були прописані зобов’язання церковників, які були порушені і врешті стали підставою для розірвання договору, а ситуація зі Свято-Успенською Почаївською лаврою інакша».
Нагадаємо, що 28 березня Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату. Це перший юридчний крок ПЦУ у Почаївський святині.
Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.
У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.
Окрім цього, в листопаді 2022 року СБУ знайшла в Почаївській лаврі пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.
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