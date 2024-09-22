Руйнувань у Ростовській області немає

Близько 02:00 у Міллерівському районі Ростовщини нібито збили БпЛА

У ніч проти 22 вересня Ростовську область атакували безпілотники. В результаті чого виникла пожежа. Про це повідомляє губернатор Ростовщини Василь Голубєв.

Губернатор заявляє, що нібито системи ППО збили усі БпЛА.

Окупанти заявляють, що цієї ночі було атаковано Ростовщину і як завжди пэ-вэ-о все позбивала pic.twitter.com/nQumKl4Tvp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 22, 2024

«Близько 02:00 у Міллерівському районі збито БпЛА. Через падіння уламків у полі спалахнула суха рослинність. До місця ландшафтної пожежі виїхали чергово-рятувальні підрозділи», – йдеться у повідомленні.

За словами губернатора Ростовщини, постраждалих та руйнувань немає.

Раніше у Тихорецькому районі Краснодарського краю було зафіксовано атаку двох дронів. Місцеві жителі повідомляли, що удару завдано по складу з боєприпасами.

Також ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області.