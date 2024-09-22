Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Ростовській області виникла пожежа після атаки БпЛА (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Ростовській області виникла пожежа після атаки БпЛА (відео)
Руйнувань у Ростовській області немає
фото: скріншот з відео

Близько 02:00 у Міллерівському районі Ростовщини нібито збили БпЛА

У ніч проти 22 вересня Ростовську область атакували безпілотники. В результаті чого виникла пожежа. Про це повідомляє губернатор Ростовщини Василь Голубєв.

Губернатор заявляє, що нібито системи ППО збили усі БпЛА.

«Близько 02:00 у Міллерівському районі збито БпЛА. Через падіння уламків у полі спалахнула суха рослинність. До місця ландшафтної пожежі виїхали чергово-рятувальні підрозділи», – йдеться у повідомленні.

За словами губернатора Ростовщини, постраждалих та руйнувань немає.

Раніше у Тихорецькому районі Краснодарського краю було зафіксовано атаку двох дронів. Місцеві жителі повідомляли, що удару завдано по складу з боєприпасами.

Також ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області.

Читайте також:

Теги: росія безпілотник війна росіяни окупанти Україна ЗСУ Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

По яким критеріям окупанти планують визначати задіяність наразі невідомо
Окупанти вилучатимуть земельні ділянки в українців на окупованих територіях
Вчора, 00:24
Директор Центру протидії дезінформації повідомив, що наскладі у Торопці Тверської області росіяни зберігали ракети до «Град»
Знищення ракетного арсеналу та евакуація населення: що відомо про влучання в Торопець
18 вересня, 10:02
Раян Рут у 2022 році вирушив до України
Financial Times: Підозрюваний у замаху на Трампа їздив в Україну, щоб потрапити на війну
16 вересня, 13:20
Українські герої проявили неймовірну мужність та незламність
Обмін полоненими: додому повернулися троє українських спортсменів
15 вересня, 12:15
Кандидатка у президенти США від «демократів» Камала Гарріс та кандидат у президенти від «республіканців» Дональд Трамп взяли участь у президентських теледебатах
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети
Україна розірве дипломатичні відносини з Іраном? Речник МЗС дав відповідь
10 вересня, 22:31
Аналітики заявили, що уточнено лінію зіткнення у Торецьку
Окупанти просунулися поблизу кількох населених пунктів Донеччини: мапа DeepState
10 вересня, 10:31
У Києві повітряна тривога триває вісім годин через атаку безпілотників
Атака дронів на столицю та Білорусь підняла в небо винищувачі: головне за ніч
5 вересня, 08:29
2 вересня – День нотаріату
2 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 вересня, 00:15

Соціум

Росія затвердила перелік з 47 країн, які суперечать «російським духовним і моральним» цінностям
Росія затвердила перелік з 47 країн, які суперечать «російським духовним і моральним» цінностям
У Ростовській області виникла пожежа після атаки БпЛА (відео)
У Ростовській області виникла пожежа після атаки БпЛА (відео)
У Південній Африці випало до двох метрів снігу (відео)
У Південній Африці випало до двох метрів снігу (відео)
Росія шпигує за США з Мексики – NBC News
Росія шпигує за США з Мексики – NBC News
Ізраїль завдав удару по «Хезболлі»: знищено тисячі ракетних установок на півдні Лівану
Ізраїль завдав удару по «Хезболлі»: знищено тисячі ракетних установок на півдні Лівану
Названо одне з найкрасивіших місць на планеті
Названо одне з найкрасивіших місць на планеті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
34K
Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024
15K
США та Британія дозволили Україні атакувати далекобійними ракетами РФ? Заява Зеленського
9655
«План перемоги» Зеленського: стали відомі основні пункти
8267
У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Сьогодні, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
Вчора, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
Вчора, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Вчора, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua