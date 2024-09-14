Зеленський прокоментував нічну атаку безпілотниками Росії на Україну

Президент сказав, що Україні потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита

Зеленський сказав, що працюємо наразі з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони України

У ніч проти 14 вересня окупанти запустили понад 70 «шахедів» по всій Україні. Завдяки українським військовим більшість збито. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

«Я дякую воїнам армійської авіації, мобільних вогневих груп та протиповітряної оборони, які в Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях усю ніч захищали українців. Дякую за захист неба!», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Україні потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності: «Працюємо над цим з усіма партнерами України».

Нагадаємо, що в Києві в ніч на 14 вересня було чутно звуки вибухів. Згодом стало відомо, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства, пожежі немає.

До слова, цієї ночі вибухи пролунали також і в Одесі.