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Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів (фото)
ДПСУ

Прикордонники, під прикриттям обстрілу, наблизились до противника

У бою за Бахмут українські прикордонники знищили штурмовий підрозділ окупантів. Про це повідомив речник Одеської обласної війської адміністрації Сергій Братчук.

«Десяток російських солдатів захотіли перевірити міцність оборонних позицій одного з прикордонних підрозділів. Що ж, перевірили», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники, під прикриттям обстрілу, наблизились до противника й ліквідували більшість підрозділу окупантів.

Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів (фото) фото 1

Раніше повідомлялося, що російські загарбники посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках, тривають важкі бої. Ворог кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону українських військ.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Теги: Бахмут прикордонники війна росія окупанти Україна

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