Прикордонники ліквідували під Бахмутом штурмовий підрозділ окупантів (фото)

Прикордонники, під прикриттям обстрілу, наблизились до противника

У бою за Бахмут українські прикордонники знищили штурмовий підрозділ окупантів. Про це повідомив речник Одеської обласної війської адміністрації Сергій Братчук.

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«Десяток російських солдатів захотіли перевірити міцність оборонних позицій одного з прикордонних підрозділів. Що ж, перевірили», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники, під прикриттям обстрілу, наблизились до противника й ліквідували більшість підрозділу окупантів.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках, тривають важкі бої. Ворог кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати оборону українських військ.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.