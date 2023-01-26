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Окупанти обстріляли Бахмут і Торецьк: є загиблий та поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Бахмут і Торецьк: є загиблий та поранені
Росіяни обстріляли Торецьк, Бахмут і район, загинув мирний житель, є поранені
фото: прокуратура Донецької області

Від атаки російських загарбників загинув 44-річний чоловік, ще четверо українців зазнали осколкових поранень

Удень 25 січня рашисти гатили зі ствольної артилерії по містах Торецьк, Бахмут і району, унаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо мирних жителів поранені. Про це інформує прокуратура Донецької області.

Слідство встановило, що 25 січня збройні сили Росії вкотре вдарили по Торецьку, Бахмуту та Бахмутському району.

Рашисти гатили зі ствольної артилерії по мирних містах.

Від атаки російських загарбників загинув 44-річний чоловік, ще четверо українців зазнали осколкових поранень, зокрема 76-річна матір та її 50-річний син.

У результаті також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та зупинку громадського транспорту.

Прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни

Нагадаємо, українські війська вийшли із Соледара Донецької області. Відповідне рішення ухвалило українське військове командування. Про це в середу, 25 січня, повідомив представник східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий у коментарі AFP.

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Теги: Бахмут полковник рашисти чоловік Торецьк слідство путін прокуратура

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