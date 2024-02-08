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Новий залізничний рейс до Праги: «Укрзалізниця» підписала контракт

Христина Петренко
glavcom.ua
Новий залізничний рейс до Праги: «Укрзалізниця» підписала контракт
З RegioJet уже укладено контракт
фото з відкритих джерел

Поїзд Чоп-Прага планують запустити у березні

АТ «Укрзалізниця» уклала контракт із чеським залізничним оператором RegioJet, який почне виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага з березня. Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

«З RegioJet уже укладено контракт, зараз узгоджуються останні технічні питання. Очікуємо, що поїзд Чоп-Прага почне курсувати в березні», – сказав він.

Найближчим часом планують запустити другий поїзд із Праги в Україну за новим маршрутом Прага-Кошице-Чоп. Було отримано всі необхідні дозволи від залізничних адміністрацій Чехії та Словаччини. У компанії заявили, що терміни запуску поїзда залежать від «Укрзалізниці».

Відомо, що рейс Чоп-Прага матиме три вагони на 140 місць, із них 80 місць – у спальних вагонах, 60 – у вагонах із місцями для сидіння.

Вартість квитка становитиме близько €25, куди входитиме безкоштовна вода, кава та доступ до Wi-Fi. Час у дорозі – 13 годин 30 хвилин, включно із паспортним контролем на словацькому кордоні. Вагони з Чопа прямуватимуть у складі поїзда Прага-Кошице, який складається з 18 вагонів. Пасажири будуть забезпечені сніданком і вечерею.

У грудні на підсумковій зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з дипмісіями та громадськістю голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко сказав, що не втрачає надії на те, що поїзд Чоп-Прага спільно з чеською компанією RegioJet вдасться запустити до кінця 2023 року. Однак, за його словами, у переговорах із компанією виникли складнощі.

Раніше «Укрзалізниця» анонсувала запуск поїзда з Чопа до Праги в партнерстві з RegioJet із середини листопада.

Нагадаємо, чеський перевізник RegioJet 11 червня запустив регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом. Повідомлялось, що пасажири можуть користуватися цією можливістю без обмежень. Для власників українських паспортів квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (€9), а до Києва – 639 крон (близько €25).

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Теги: Укрзалізниця Україна квиток RegioJet Прага

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