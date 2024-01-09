Аналітики ISW пояснили, чому ППО має вирішальне значення для України

Російські війська продовжують експериментувати з новими способами проникнення в українську ППО

Постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них від західних партнерів, як і раніше, мають вирішальне значення для оборони України, адже війська РФ намагаються адаптуватися до нинішніх можливостей української ППО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що російські та українські війська нині беруть участь у тактичних та технологічних перегонах для планування наступу та оборони. Обидві сторони постійно експериментують, адаптують свої дальні удари та модернізують протиповітряну оборону.

Продовження та збільшення західних поставок систем протиповітряної оборони та ракет в Україну має вирішальне значення, оскільки російські сили продовжують експериментувати з новими способами проникнення в українську ППО.

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Крім того, західні системи ППО та постачання зенітно-ракетних комплексів Україні в короткостроковій та середньостроковій перспективі також мають важливе значення для захисту оборонної промисловості України, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів по промислових об'єктах України.

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в інтерв’ю «Главкому» заявив, що українська система протиповітряної оборони зараз є найпотужнішою у Європі.

Як повідомлялося, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про чергову успішну спецоперацію, здійснену 6 січня 2024 року. У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Білгородської області.

До слова, головний виклик для ППО України – збивати російські безпілотники найдешевшими засобами. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець підкреслив, що українська ППО має ефективно збивати ворожі цілі менш вартісними зразками озброєння.