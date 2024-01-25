Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» створює новий підрозділ, який охоронятиме залізничні шляхи дронами

Христина Петренко
glavcom.ua
«Укрзалізниця» створює новий підрозділ, який охоронятиме залізничні шляхи дронами
Коптери допоможуть забезпечити охорону залізничних обʼєктів
фото ілюстративне

Складатиметься підрозділ з ветеранів-залізничників, які отримали поранення та повернулися з фронту

«Укрзалізниця» створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру. Про це йдеться у повідомленні компанії.

У складі цього підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту. 

«Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі», - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що наразі «Укрзалізниця» підписала меморандум із Центр підготовки операторів БПЛА «Крук». Навчання, зокрема, буде проводитися за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює «Крук» разом із Фондом «Відродження».

Інструктори Центру займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників. Вони навчатимуть працівників пілотуванню коптерів, а також вчитимуть інженерної підготовки, у тому числі складанню та обслуговуванню дронів.

БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна «Укрзалізниці» на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод.

«Першим кроком буде створення тестового підрозділу. На його основі планується створити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому», – додали в компанії.

Раніше повідомлялось, що на Київщині четверо підлітків за гроші підпалили обладнання залізниці на замовлення невідомої особи. Йдеться про комплекс автоматичних пристроїв, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях Київщини.

Нагадаємо, потяг «Укрзалізниці» отримав нагороду від European Excellence Awards.

Читайте також: Лещенко вперше показав, скільки заробляє під час війни в «Укрзалізниці»
Теги: коптер ветеран поранення навчання Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 січня – Всесвітній день абетки Брайля
4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 сiчня, 00:20
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий, серед постраждалих діти
Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий, серед постраждалих діти
6 сiчня, 22:15
У 2023 році в Німеччині працювала рекордна кількість людей
Країна ЄС встановила рекорд із працевлаштування
3 сiчня, 13:31
Завдяки пілотному проєкту МВС особи з інвалідністю можуть отримати водійські права категорії С1
Люди з інвалідністю отримають водійське посвідчення ще в одному місті: МВС відкрило курси
16 сiчня, 08:20
Нідерланди та Данія підготували перші танки Leopard 2 для відправки в Україну
Нідерланди та Данія підготували перші танки Leopard 2 для відправки в Україну
17 сiчня, 01:20
Адміністрація президента США Джо Байдена планує перевизначити хуситів як спеціалізований глобальний терористичний орган (SDGT)
США можуть знову визнати хуситів міжнародною терористичною організацією – CNN
17 сiчня, 05:53
Хусити ракетами атакували американський танкер у Червоному морі
Хусити ракетами атакували американський танкер у Червоному морі
19 сiчня, 05:50
Удар росіян по ринку в Донецьку: Сили оборони заявили про непричетність
Удар росіян по ринку в Донецьку: Сили оборони заявили про непричетність
21 сiчня, 22:30
У результаті обстрілів у Херсоні виникли пожежі
Масована ракетна атака та обстріл Херсона: яка ситуація в регіонах
30 грудня, 2023, 10:08

Події в Україні

Ворог змінив тактику: Гуменюк розповіла, що нового в атаках «Шахедами»
Ворог змінив тактику: Гуменюк розповіла, що нового в атаках «Шахедами»
Падіння ІЛ-76: розвідка припустила, кого і що перевозив літак
Падіння ІЛ-76: розвідка припустила, кого і що перевозив літак
«Укрзалізниця» створює новий підрозділ, який охоронятиме залізничні шляхи дронами
«Укрзалізниця» створює новий підрозділ, який охоронятиме залізничні шляхи дронами
У Кривому Розі невідомий вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета (фото)
У Кривому Розі невідомий вистрілив у багатоповерхівку з гранатомета (фото)
НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго»
НАБУ оголосило у розшук трьох учасників схеми з розкрадання електрики «Укренерго»
У Харкові через ракетну атаку РФ загинули дружина та донька регбіста Машкіна
У Харкові через ракетну атаку РФ загинули дружина та донька регбіста Машкіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
13K
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
7738
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
7713
Чому Бог допускає страждання України?
7642
Воювати свідкам Єгови чи ні? Суд ухвалив сенсаційне рішення
7428
Прем'єр-міністр Шмигаль йде під суд. Що відомо про справу?

Новини

Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 07:13
Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
Сьогодні, 04:50
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua