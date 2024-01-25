«Укрзалізниця» створює новий підрозділ, який охоронятиме залізничні шляхи дронами

Складатиметься підрозділ з ветеранів-залізничників, які отримали поранення та повернулися з фронту

«Укрзалізниця» створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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У складі цього підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту.

«Ця ініціатива допоможе забезпечити охорону залізничних обʼєктів, а також надати можливість ветеранам застосувати свій військовий досвід і навички в цивільній роботі», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі «Укрзалізниця» підписала меморандум із Центр підготовки операторів БПЛА «Крук». Навчання, зокрема, буде проводитися за допомогою онлайн-платформи для ветеранів, яку створює «Крук» разом із Фондом «Відродження».

Інструктори Центру займатимуться перекваліфікацією ветеранів-залізничників. Вони навчатимуть працівників пілотуванню коптерів, а також вчитимуть інженерної підготовки, у тому числі складанню та обслуговуванню дронів.

БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна «Укрзалізниці» на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод.

«Першим кроком буде створення тестового підрозділу. На його основі планується створити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому», – додали в компанії.

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Раніше повідомлялось, що на Київщині четверо підлітків за гроші підпалили обладнання залізниці на замовлення невідомої особи. Йдеться про комплекс автоматичних пристроїв, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях Київщини.

Нагадаємо, потяг «Укрзалізниці» отримав нагороду від European Excellence Awards.