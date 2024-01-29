Сійярто просить повернути низку прав угорській нацменшині на Закарпатті

Йдеться про ті права, якими угорська громада користувалась до 2015 року

Угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах

Угорщина просить Україну повернути права своїй національній меншині на Закарпатті, якими вона користувалася до 2015 року. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на брифінгу за підсумками переговорів в Ужгороді, пише «Укрінформ».

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«Починаючи з 2017 року, приймали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. В грудні парламент прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання – може, це і занадто, і ви вважатимете що, я не ввічливий, – але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо», – заявив Сійярто.

Він зазначив, що делегації двох країн зустрілися, щоб відновити добросусідські відносини. За його словами, угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах: зокрема, відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя.

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За словами угорського міністра, було доручено комісії домовитися про ці питання якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув у Закарпатську область України, де, як очікується, зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Метою візиту є покращення співпраці між Угорщиною та Україною.

Раніше повідомлялось, що глава угорського міністерства закордонних справ отримав листа з погрозами через візит до України. Зазначалось, що лист надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні і написаний українською мовою.

У тексті записки автор написав, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина «робить усе, щоб Україна програла у війні» та каже, що Сійярто 29 січня чекає «вибуховий прийом» і рекомендує починати приготування до похорону. Записка завершується словами, що «Бог пробачає, але українці – ні».

До слова, Сійярто вчергове відзначився скандальною заявою щодо України.