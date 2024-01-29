Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сійярто просить повернути низку прав угорській нацменшині на Закарпатті

Христина Петренко
glavcom.ua
Сійярто просить повернути низку прав угорській нацменшині на Закарпатті
Йдеться про ті права, якими угорська громада користувалась до 2015 року
Фото: Укрінформ

Угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах

Угорщина просить Україну повернути права своїй національній меншині на Закарпатті, якими вона користувалася до 2015 року. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на брифінгу за підсумками переговорів в Ужгороді, пише «Укрінформ».

«Починаючи з 2017 року, приймали такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. В грудні парламент прийняв закон, який це зупинив. Але у нас прохання – може, це і занадто, і ви вважатимете що, я не ввічливий, – але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо», – заявив Сійярто.

Він зазначив, що делегації двох країн зустрілися, щоб відновити добросусідські відносини. За його словами, угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах: зокрема, відновлення статусу національної школи, можливості складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя.

За словами угорського міністра, було доручено комісії домовитися про ці питання якомога швидше і розробити пропозиції для міністерств.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув у Закарпатську область України, де, як очікується, зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Метою візиту є покращення співпраці між Угорщиною та Україною.

Раніше повідомлялось, що глава угорського міністерства закордонних справ отримав листа з погрозами через візит до України. Зазначалось, що лист надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні і написаний українською мовою.

У тексті записки автор написав, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина «робить усе, щоб Україна програла у війні» та каже, що Сійярто 29 січня чекає «вибуховий прийом» і рекомендує починати приготування до похорону. Записка завершується словами, що «Бог пробачає, але українці – ні».  

До слова, Сійярто вчергове відзначився скандальною заявою щодо України.

Читайте також: Про мову. Чому з Угорщиною треба бути особливо пильними?
Теги: Сійярто Україна Угорщина закон міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення щодо вільного бронювання працівників оборонки – спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки
Уряд дозволив підприємствам оборонки бронювати працівників без обмежень
16 сiчня, 15:35
«Епіцентр К» купив 51,3% Intersport Polska S.A.
«Епіцентр» заходить у Польщу зі спортивним напрямком: Герега оголосив про велике злиття
20 сiчня, 08:03
У новому законопроєкті про мобілізацію немає пункту про бронь від служби в армії для чоловіків із високими зарплатами
За сплату податків бронюватимуть від мобілізації? Стефанчук зробив заяву
6 сiчня, 10:11
«Євробачення-2024» — 68-й пісенний конкурс, який має відбутися у Мальме, Швеції
Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024: Україна серед фаворитів
12 сiчня, 17:18
«Нацистським» у Росії визнано прапор ОУН
Вітання «Слава Україні» потрапило до реєстру «нацистських» у Росії
19 сiчня, 07:21
Зміни значення пам’ятників – довготривала традиція, яка склалася у Києві
Чи треба зносити «Батьківщину-Матір»? Всесвітньо відомий історик пропонує новий підхід
18 сiчня, 15:16
ЄС має план щодо вето, накладеного сусідньою Угорщиною
Євросоюз розробляє план допомоги Україні в обхід Угорщини – WSJ
22 сiчня, 08:39
Президент Польщі різко розкритикував Євросоюз
Президент Польщі різко розкритикував «політичну гру» Євросоюзу
22 сiчня, 09:43
Немає фактів, які б чітко зафіксували, хто перебував на борту літака
Подоляк пояснив, як РФ використовує падіння Іл-76 проти України
27 сiчня, 23:25

Політика

Переговори з Сійярто тривали понад шість годин. Кулеба підбив підсумки розмови
Переговори з Сійярто тривали понад шість годин. Кулеба підбив підсумки розмови
Уряд зареєстрував два законопроєкти щодо перезавантаження БЕБ
Уряд зареєстрував два законопроєкти щодо перезавантаження БЕБ
Сійярто просить повернути низку прав угорській нацменшині на Закарпатті
Сійярто просить повернути низку прав угорській нацменшині на Закарпатті
Сили оборони запровадили 18 нових стандартів НАТО
Сили оборони запровадили 18 нових стандартів НАТО
Новий фейк росіян: Зеленський віддав частину України Путіну
Новий фейк росіян: Зеленський віддав частину України Путіну
Кулеба пояснив, як Україна покладе край суперечкам з Угорщиною щодо нацменшин
Кулеба пояснив, як Україна покладе край суперечкам з Угорщиною щодо нацменшин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
22K
Ухилянтам блокуватимуть рахунки за неявку в ТЦК? Нардеп розставив всі крапки над «і»
20K
Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії
7274
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
6334
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
4163
Відрізав собі пальця, щоб вижити: воїн ЗСУ 46 днів провів у оточенні

Новини

ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 04:55
День пам'яті Героїв Крут. Що відзначаємо 29 січня
Сьогодні, 00:20
Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Вчора, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 04:45

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua