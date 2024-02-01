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Молдовські компанії продали Росії авіазапчастин на $15 млн – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Молдовські компанії продали Росії авіазапчастин на $15 млн – ЗМІ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постачання запчастин до літаків у Росію через Молдову почалось за кілька місяців після вторгнення в Україну в лютому 2022 року

Журналісти з'ясували, що протягом 2022-2023 років три молдовські компанії здійснили продаж запчастин для літаків в Росію на суму приблизно 15 млн доларів. Про це йдеться у розслідуванні молдовської служби «Радіо Свобода».

Постачання запчастин до літаків у Росію через Молдову почалось за кілька місяців після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Деталі із західних країн потрапляли до великих російських авіакомпаній на кшталт «Победа» і S7 Engineering.

До схеми були причетні три молдовські компанії – Airrock Solutions, Aerostage Services та Maxjet Service. Перші дві були засновані у листопаді 2021 року та квітні 2022-го, їхній власник – колишній топ-посадовець молдовської авіакмомпанії Air Moldova Іван Мельников, третя існувала ще з 2011-го, нею володіє Сергєй Ранга.

Усі три компанії діяли як посередники – розміщували замовлення на запчастини, після чого допомагали транспортувати їх у Росію, інколи – безпосередньо в російські аеропорти. При цьому постачання відбувались не через молдовську територію.

І Мельников, і Ранга заявили «Радіо Свобода», що не знали про постачання закуплених їхніми компаніями деталей до РФ – вони, за контрактами, призначались в інші країни СНД.

Зазначається, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, які стосуються постачання деталей до авіації.

Джерела «Радіо Свобода» в офісі президентки Молдови сказали, що там відомо про ці випадки і ними вже займаються «компетентні органи». Крім того, Кишинів обговорює можливість приєднання до інших санкцій ЄС.

Раніше повідомлялося, що родина випускника академії ГРУ Росії налагодила масове постачання різних товарів для російського військово-промислового комплексу, зокрема устаткування для випуску ракет «Кинджал».

Теги: санкції росія Україна Молдова

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