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Телеканал Fox News пояснив, чому США проти ударів далекобійною зброєю вглиб Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Телеканал Fox News пояснив, чому США проти ударів далекобійною зброєю вглиб Росії
Аналіз американської розвідки та Пентагону показав, що дозвіл на далекобійні удари «не матиме стратегічного впливу і не змінить хід війни»
фото з відкритих джерел

За словами посадовця адміністрації президента США, занепокоєння щодо ескалації – не єдиний фактор, який визначає рішення Джо Байдена на дозвіл Україні бити далекобійною зброєю по РФ

Розвідка США та Пентагон вважають, що дозвіл Україні завдавати дальніх ударів по території РФ принесе Києву більше проблем, ніж переваг. Про це повідомляє Fox News з посиланням на посадовця адміністрації Джо Байдена.

За словами співрозмовника телеканалу, аналіз розвідки та Міністерства оборони США показав, що дозвіл на далекобійні удари «не матиме стратегічного впливу і не змінить хід війни». Одна з причин, які наводить Fox News, – передислокація понад 90% російських літаків за межі дальності ракет Atacms у 300 км. Інша полягає в тому, що в України мало цих ракет, а на складах армії США доступних засобів лишилось мало.

Також співрозмовник телеканалу зазначив, що Росія є «ядерною державою, здатною зробити дуже погані речі як Україні, так і США», маючи на увазі хвилю диверсій, про які стало відомо за останні місяці.

«Було б безвідповідально, якби ми не брали до уваги те, що може зробити Росія», – зазначив посадовець Білого дому.

Посадовець водночас наголосив,  що занепокоєння щодо ескалації – не єдиний фактор, який визначає рішення Джо Байдена. У разі зміни політики, за оцінками американської розвідки, Росія просто передислокує всі засоби за межами досяжності Atacms.

Україна стверджує, що ракети дальнього радіуса дії можуть запобігти використанню Росією керованих авіаційних бомб. Низка американських законодавців посилили тиск на Байдена з метою розблокування ракетного потенціалу дальнього радіуса дії.

Нагадаємо, цьогоріч Україна почала надавати гранти на розробку ракет, а у 2025 році планується надання грантів для порохових заводів. Раніше стало відомо, що Україна досягла значного прогресу у створенні власної балістичної ракети з дальністю ураження до 700 км.

Як повідомлялося, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором.

До слова, глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України, назвавши їх ефективним та точним озброєнням.

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Теги: росія США Джозеф Байден зброя війна

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