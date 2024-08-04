Перші винищувачі F-16 прибули в Україну в останній день липня – The Economist

Літаки, що прибувають, є пріоритетною ціллю для росіян

Перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня. Про це пише The Economist.

До кінця 2024 року Україна має отримати 20 винищувачів американського виробництва. Решта, обіцяні так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами, прибуватимуть партіями протягом 2025 року.

За словами Бена Годжеса, колишнього командувача американськими силами в Європі, розчарування з приводу того, скільки часу пішло на доставку літаків в Україну, дуже велике.

Однією з причин затримки з наданням достатньої кількості F-16, яка могла б вплинути на ситуацію, він називає «жалюгідну» нестачу навчальних місць для українських пілотів – «політичне рішення адміністрації».

Свою лепту внесли і мовні труднощі. Україна має чудових, загартованих у боях пілотів. Але F-16, навіть ці відносно старі літаки, дуже відрізняються і є більш складними, ніж Міг-29 і Су-27 радянських часів, до яких вони звикли.

Іншим фактором є час, необхідний для створення інфраструктури для їх прийому. Літаки потребують більшого технічного обслуговування, ніж їхні російські аналоги. Бортовим інженерам потрібна така ж підготовка, як і пілотам (хоча деякі західні цивільні підрядники майже напевно вже працюють в Україні). Деякі роботи з ремонту і технічного обслуговування можуть також проводитися в сусідніх країнах НАТО – Польщі та Румунії, що розлютить Росію.

Літаки, що прибувають, є пріоритетною ціллю для росіян, каже Ніко Ланге, колишній начальник штабу міністерства оборони Німеччини. Саме тому вони були розгорнуті з великим ступенем секретності, на розосереджених базах з підземними або укріпленими укриттями, разом з приманками. Але така розпорошеність ускладнює логістику: потрібно більше людей і більше запчастин.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети та інше озброєння для винищувачів F-16.

До слова, перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Про це повідомляє Bloomberg.

Водночас Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують, але і не спростовують передачу Україні перших винищувачів F-16. А Україна не буде коментувати інформацію про прибуття винищувачів.