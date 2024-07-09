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Рятувальники дістали з-під завалів київської багатоповерхівки тіло юної дівчини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Рятувальники дістали з-під завалів київської багатоповерхівки тіло юної дівчини
Надзвичайники завершили рятувальну операцію у Шевченківському районі Києва
фото: ДСНС

Ворожий удар по столиці 8 липня забрав життя 33 осіб

У житловому будинку в Шевченківському районі Києва завершилися пошуково-рятувальні роботи після російської атаки 8 липня. Деблоковано тіло дівчини 2006 року народження. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району завершено
Пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку Шевченківського району завершено
фото: ДСНС

Загалом, за даними рятувальників, унаслідок російського удару по Києву 8 липня загинули 33 людини, серед них чотири дитини. Крім того, 121 людина отримала поранення, серед них 10 дітей, 11 людей врятовано.

Унаслідок російського удару по Києву 8 липня загинули 33 людини
Унаслідок російського удару по Києву 8 липня загинули 33 людини
фото: ДСНС

Тривають аварійно-відновлювальні роботи. «На місці проведення робіт залишаються майже 100 рятувальників та вісім одиниць аварійно-рятувальної та інженерної техніки», – додали надзвичайники.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях ракетних ударів по Києву 8 липня
Тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях ракетних ударів по Києву 8 липня
фото: ДСНС

Раніше повідомлялося про 11 загиблих в будинку Шевченківському районі Києва.

Нагадаємо, що в Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня. «Унаслідок атаки РФ на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей. Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувалося в Україні 8 липня. 

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Теги: Київ війна будинок ракетна атака

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