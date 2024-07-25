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Повернення чоловіків призовного віку в Україну: Польща зробила нову заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Повернення чоловіків призовного віку в Україну: Польща зробила нову заяву
Сікорський сказав, що питання щодо повернення в Україну ухилянтів обговорюється на рівні Європейського союзу
фото: РАР

Сікорський зазначає, що ЄС може створити умови, які будуть стимулювати чоловіків призивного віку повертатися в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу. Про це повідомляє RMF24.

Сікорський зазначає, що ЄС може створити умови, які будуть стимулювати чоловіків призивного віку повертатися в Україну.

«Сікорський підкреслив, що дискусія щодо екстрадиції в Україну осіб, які ухиляються від виконання службових обов'язків, ведеться на рівні Європейського Союзу. Тут можна поставити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту Батьківщини, зазначив міністр», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. 

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що в Європейському Союзі «ухвалять спільне рішення», яке стосується питання повернення українських чоловіків призовного віку на батьківщину.

Перед цим Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. 

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. 

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Теги: МЗС Польща Україна військовозобов'язаний кордон ухилянти війна

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