F-16 в Україні. Сирський спрогнозував майбутнє окупантів
Український головком переконаний: ефективне застосування сучасних літаків – це збережені життя українських військовослужбовців
Винищувачі F-16 уже в Україні, а це означає, що знищених окупантів буде більше. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі.
«Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста», – переконує головком.
Він подякував нашим союзникам за рішення передати українським воїнам винищувачі, адже ефективне застосування сучасних літаків – це збережені життя українських військовослужбовців.
«Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб у нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої перемоги», – наголосив Сирський.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.
Як повідомлялося, перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.
До відома, українські винищувачі F-16 споряджені обладнанням для протидії російським ракетним атакам.
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