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F-16 в Україні. Сирський спрогнозував майбутнє окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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F-16 в Україні. Сирський спрогнозував майбутнє окупантів
Винищувачі F-16 в небі над Україною
фото: Олександр Сирський/Telegram

Український головком переконаний: ефективне застосування сучасних літаків – це збережені життя українських військовослужбовців

Винищувачі F-16 уже в Україні, а це означає, що знищених окупантів буде більше. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі.

«Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста», – переконує головком.

Він подякував нашим союзникам за рішення передати українським воїнам винищувачі, адже ефективне застосування сучасних літаків – це збережені життя українських військовослужбовців.

«Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб у нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої перемоги», – наголосив Сирський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.

Як повідомлялося, перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

До відома, українські винищувачі F-16 споряджені обладнанням для протидії російським ракетним атакам.

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Теги: винищувач Олександр Сирський війна

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