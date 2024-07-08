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НКРЕКП запропонувало шляхи термінового вирішення боргової кризи на енергоринку

Дарія Демяник
glavcom.ua
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НКРЕКП запропонувало шляхи термінового вирішення боргової кризи на енергоринку
«Енергетика не буде мати інвестицій, якщо на кожну інвестовану гривню не буде повернення капіталу», – підсумувала членкиня НКРЕКП
фото: depositphotos.com

Боргову кризу в енергетиці можна вирішити випуском облігацій чи розтермінуванням – НКРЕКП

Затяжну боргову кризу на ринку електроенергії можна вирішити шляхом випуску державою облігацій, наданням певних гарантій інвесторам, а також розтермінуванням виплат, розповіла членкиня Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій.

«Питання врегулювання заборгованостей, які виникли на енергетичних ринках… Якщо ці заборгованості не будуть реструктуризовані, оптимізовані, забезпечені гарантії для інвесторів, то на жаль, (досягти – ред.) фінансових гарантій окупності інвестиційних проєктів буде досить складно», – сказала Бабій.

«Це можуть бути облігації, гарантії, розтермінування», – додала вона.

За її словами, проблема боргів існує за спецобов’язками щодо пільгової ціни на електроенергію для населення, щодо розвитку галузі відновлюваної енергетики, а також на балансуючому ринку. Вона підкреслила, що до вирішення цієї проблеми мають спільно прийти уряд, НКРЕКП та Верховна Рада.

«Треба всім нарешті відверто поговорити, як це все має працювати, тому що ми маємо спільні зобов’язання», – сказала Бабій.

При цьому вона підкреслила, що без вирішення проблеми боргів на енергоринку шанси отримати нові інвестиції в енергетичні потужності дуже малі.

«Енергетика не буде мати інвестицій, якщо на кожну інвестовану гривню не буде повернення капіталу», – підсумувала членкиня НКРЕКП.  

Нагадаємо, 20 червня, після чергового обстрілу енергоінфраструктури росіянами, президент Володимир Зеленський провів Ставку, за рішенням якої доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлювальної енергетики і розподіленої генерації на рівні держави. Борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у підприємства відновлюваної енергетики складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК «Укренерго».

Теги: НКРЕКП Україна енергетика електроенергія Верховна Рада Укренерго

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