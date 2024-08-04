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Чим оснащені українські F-16: аналітики звернули увагу на важливу деталь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чим оснащені українські F-16: аналітики звернули увагу на важливу деталь
Перші F-16 уже в Україні
скріншот відео Офісу президента

Завдяки своєму оснащенню літаки можуть завчасно протидіяти ракетам, які їх атакують

Українські винищувачі F-16 споряджені обладнанням для протидії російським ракетним атакам. Про це пише портал «Мілітарний».

Аналіткам вдалося ідентифікувати пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад завдяки відео, оприлюдненому на офіційних сторінках президента України в мережі.

Пілони Terma PIDS+ із системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16 замовляли Данія, Норвегія , Нідерланди та Бельгія у 2018 році. Усі вони мали передати Україні F-16, тому не можна сказати, від якої саме з цих країн літак був показаний сьогодні.

«Щодо важливості MWS, то вона забезпечує життєво важливе вдосконалення комплексу самозахисту F-16, оскільки дає змогу літаку завчасно виявляти ракети, що атакують, та протидіяти їм», – пояснили аналітики.

За інформацією медіа Defense Express, контейнер ECIPS/CJS від данської Terma та італійського Leonardo об'єднує у собі потужну цифрову станцію РЕБ, яка дозволяє ставити завади на РЛС літаків та зенітних ракетних комплексів, а також станцію фіксації загрози про ракетну атаку за рахунок, зокрема, виявлення самих ракет, які наближаються.

Також аналітики зауважили, що на відео винищувачі озброєнні двома типами ракет «повітря-повітря» – AIM-9 для знищення цілей у ближній зоні та AIM-120, яка відповідає за середню та більшу дальність.

Крім того, у мережі звернули увагу на позолочений колір ліхтаря кабіни.

«У покритті дійсно використовується золото і це дозволяє зменшити радіолокаційну помітність F-16», – пояснили аналітики.

Нагадаємо, що Зеленський презентував перші винищувачі F-16, які вже прибули в Україну.

Як повідомлялося, перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.

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Теги: війна літак озброєння винищувач російська ракета

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